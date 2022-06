Justin Bieber anuncia que sufre el Síndrome de Ramsay Hunt y se retira de los escenarios

Justin Bieber está pasando por un momento complicado de salud. El artista ha tenido que cancelar temporalmente su gira por ser diagnosticado con el Síndrome de Ramsay Hunt, un peligroso virus que le ha paralizado la mitad de la cara. El cantante lo ha anunciado a través de sus redes sociales y ha explicado de qué se trata esta enfermedad.

El síndrome de Ramsay Hunt se produce cuando un herpes zóster infecta el nervio facial cercano al oído. Es una enfermedad muy dolorosa que produce, como en el caso de Bieber, paralización facial y pérdida del oído, algo que podría hacer peligrar su carrera artística y musical. Es el mismo herpes que la varicela y cualquier persona que haya pasado esa enfermedad puede sufrir este síndrome. Al pasar la varicela, el virus queda latente en el organismo y puede reactivarse en cualquier momento en forma de herpes zóster, manifestándose en cualquier parte del cuerpo.

El artista ya está tratándose de la enfermedad pero no se sabe cuánto tiempo va a estar alejado de los escenarios y si tendrá alguna secuela. Aunque, en principio, la parálisis facial y la pérdida del oído son temporales, pueden convertirse en permanentes. Justin Bieber ha lanzado un mensaje a sus seguidores preocupado y alertado de lo que está sufriendo. Así lo comunicaba a través de una historia de Instagram: “No puedo pestañear, sonreír o mover esta aleta de la nariz, tengo una parálisis completa en este lado de la cara. Para aquellos que estén preocupados por las cancelaciones de mis conciertos de los próximos shows, físicamente no soy capaz de hacerlos. Esto es bastante serio, como podréis ver, ojalá no fuera así, pero mi cuerpo me ha pedido que baje el ritmo, espero que lo entendáis”, relataba triste y afectado.

“Voy a aprovechar este tiempo para descansar, relajarme y poder volver al 100% a hacer lo que nací para hacer, pero mientras tanto. Tengo que ir a buscar mi descanso para que mi cara vuelva a estar como debe estar. Os quiero, gracias por ser pacientes conmigo”, terminaba en su comunicado, intentando sonreír, sin mucho éxito.

Justin Bieber y Hailey Baldwin llevan una temporada muy complicada en lo que se refiere a la salud. La modelo, hace unos meses, sufrió un ictus cerebral y ahora, el artista, está atravesando este peligroso virus que puede hacer que se tenga que retirar de la música.