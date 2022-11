El Congreso de la Lengua Española, rumbo al mestizaje

La relación entre los idiomas, la manera de relacionarse y enriquecerse, y el mestizaje, sobre todo entre el español y las lenguas originarias de Mesoamérica y el Caribe, serán los temas axiales que vehiculizarán el IX Congreso Internacional de la Lengua que se celebrará en Arequipa, Perú, ciudad natal del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, entre el 27 y el 30 de marzo de 2023. «El lema al que se acoge es especialmente importante este año. Principalmente, el congreso hablará del español y de sus relaciones en contacto con las lenguas amerindias. Será una ocasión de determinar en qué medida y en qué grado se han beneficiado las diferentes culturas del contacto que ya dura tantos siglos entre aquellas culturas amerindias y el español», dice Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española, que participó ayer en la presentación del programa en Perú al lado de César Landa, ministro de Relaciones Exteriores de ese país; Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; Eduardo Francisco Hopkins Rodríguez, presidente de la Academia Peruana de la Lengua; Omar Candia, alcalde de la ciudad; y Hugo Rojas Flores, rector de la Universidad Nacional de San Agustín. «Los temas que invoca ese lema son muchos y muy importantes. Se refieren no solo al mestizaje y la interculturalidad lingüística, sino que pretendemos analizar esos mismos fenómenos en todas las formas de cultura, para poder medir la realidad de los intercambios», recalcó Muñoz Machado.

Vargas Llosa, en la apertura

Durante estas jornadas participarán más de doscientos cincuenta conferenciantes y ponentes internacionales. La mayoría de ellos son especialistas tanto en lengua española como en cultura en español. Pero también habrá una amplia representación de escritores, entre los que destacan el propio Vargas Llosa, que estará presente en la inauguración, Sergio Ramírez, Premio Cervantes, Jorge Volpi, Héctor Abad Faciolince, Santiago Roncagliolo, Martín Caparrós, Gioconda Belli y Soledad Puértolas. Pero también asistirá José Manuel Sánchez Ron, académico y reconocido divulgador de libros sobre la ciencia española, el historiador Eduardo Matos Moctezuma, que hace unas semanas recibió el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, el economista José Luis García Delgado y el neurobiólogo Rafael Yuste.

A lo largo de estas jornadas se desarrollarán en distintas mesas y sesiones de trabajo relacionadas con nuestra lengua su futuro, los retos que se le presentan y los desafíos apremiantes que aguardan en el horizonte, como, no podía ser de otra manera, el enorme salto que supone la irrupción de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de las sociedades actuales. El tema que recabará la mayor atención, no obstante, y como es lógico de prever en un mundo globalizado, es la interacción entre distintas lenguas. Habrá espacios dedicados a cómo el español se relaciona, no solo con las lenguas indígenas de América, sino también con el portugués, las lenguas cooficiales en España y, de una manera especial, el inglés, con el que existen ya un sinfín de hibridaciones. De hecho, en EE UU es uno de los lugares donde se extiende más el castellano y el país que dentro de poco tendrá un muy alto número de hispanohablantes.

Pero estos no serán los únicos temas que se abordarán en esos días. Otro asunto de igual relevancia tocará la cultura escrita transatlántica, que reflexionará, por ejemplo, sobre otro tema crucial y de clara actualidad como es el «espanglish». Pero también se ahondará en un asunto como es el nacimiento de las literaturas nacionales y la circulación de libros durante los virreinatos. Se hará énfasis también en otra serie de aspectos nada menores, como es la lengua en el Derecho y la judicatura, que en los últimos años ha tenido un enorme auge y que resulta crucial, el vínculo entre el idioma y la ciencia, algo candente debido al predominio del inglés, y, unos asuntos curiosos, como son la escenografía y el vínculo entre el español y el lenguaje de la gastronomía.