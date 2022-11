El pasado 16 de noviembre, se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Patrimonio Mundial, institucionalizado por la UNESCO. Con tan motivo el citado día se celebró un acto muy importante en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid, organizado por la Fundación ADIPROPE. En el mismo, Alicia Castillo, directora de Gestión del Patrimonio Cultural de la UCM pronunció una conferencia sobre la importancia del Patrimonio Mundial de España. El Presidente de la Fundación ADIPROPE, Ignacio Buqueras y Bach, entregó a IBERIA, representada por su director corporativo Juan Cierco, el título de Embajador Honorario del Patrimonio Mundial de España. A continuación, el Presidente de la Fundación ADIPROPE firmo dos Convenios de colaboración, uno con el Vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, y otro con el presidente de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, Francisco Mestre.

Permítanme unos pocos datos históricos, que nos facilitaran una aproximación a la UNESCO y a las Declaraciones del Patrimonio Mundial. Recién finalizada la Segunda Guerra Mundial, se celebró en Londres, del 1 al 16 de noviembre de 1945, una conferencia de Naciones Unidas para la constitución de una organización educativa y cultural. Francia e Inglaterra fueron las promotoras. Se reunieron los representantes de unos 40 Estados. Una de las conclusiones de la Conferencia, fue la creación de la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que firmaron 37 Estados. España se incorporó en 1953. En Paris, el 16 de noviembre de 1972, hace 50 años, aprobaron la Convención mencionada, para proteger el imparable deterioro de algunos de los monumentos emblemáticos mundiales, referentes de la cultura de los pueblos en el transcurso de la Historia. La alarma del momento, fue la construcción de la presa de Asuán, en Egipto, que amenazaba la destrucción de los pocos restos de la Cultura Nubia. Recientemente, una llamada de atención impactante ha sido el grave incendio de la Catedral de Notre Dame, 15/IV/2019, que en todos despertó profunda preocupación, que debemos traducir en una toma de medidas, y una sensibilización de la población.

En 1982 la UNESCO amplio la protección internacional a los espacios materiales, el PATRIMONIO NATURAL. En 1999, en la etapa de Federico Mayor Zaragoza, como Director General de la UNESCO se incorporó la protección a “EL PATRIMONIO MUNDIAL E INTANGIBLE DE LA HUMANIDAD”, que acoge, protege, y proyecta las tradiciones orales, las lenguas, la música, las costumbres, la medicina tradicional, la gastronomía,…

España

España, a pesar de ser uno de los primeros países en firmar, 1953, la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural hasta el 2/XI/1984 no consiguió “bienes” en la lista oficial de la UNESCO. Fueron: Centro Histórico de Córdoba; Alhambra y Generalife de Granada; Catedral de Burgos; Monasterio y Sitio de El Escorial en Madrid; Palacio Güell, Parque Güell y Casa Milá en Barcelona, obras de Antonio Gaudi. Actualmente, España es uno de los líderes mundiales en reconocimientos. Somos el cuarto país del mundo junto a Francia, después de Italia, China y Alemania. Son 49 las declaraciones del PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, y 19 las declaraciones del PATRIMONIO INMATERIAL. Esto hace un total de 68 declaraciones, lo cual nos da una idea del rico y variado Patrimonio, tanto natural como cultural e inmaterial de España. Sin embargo, mayoritariamente, los españoles no son conocedores de nuestra riqueza, de su valor, de su importancia y trascendencia. Todos, desde niños, deberíamos recibir una pedagogía sobre nuestro Patrimonio Mundial. No hay Comunidad Autónoma que no tenga algún bien declarado. Expuesto lo dicho, comprenderán mi decisión de dar un paso al frente junto a destacadas personas para actuar en un sector necesitado de máxima atención, protección, y colaboración.

ADIPROPE

En el 2018 constituimos la Asociación para la Difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de España, ADIPROPE. El 2021 iniciamos el largo y complejo camino para convertir la Asociación en la Fundación ADIPROPE, para un mejor conocimiento, valoración, difusión y promoción de nuestro Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO.

Parte fundamental de nuestro Patrimonio es nuestro idioma, el español, la segunda lengua materna más hablada en el mundo con casi 600 millones de hispano parlantes. Asumimos las conclusiones del Homenaje Universal al Idioma Español -2013/2017-, cuyo Comité Ejecutivo presidí. El próximo año celebraremos el X Aniversario de su convocatoria.

La Fundacion ADIPROPE es de ámbito nacional, para desarrollar lo que en su denominación expresamos. Dentro de nuestros objetivos está: el realizar una intensa campaña de divulgación, mediante la publicación de libros, y su proyección; la organización de exposiciones; la realización de viajes culturales; y, la creación de Cursos Postgrados. Hemos firmado varios Convenios de colaboración. Entre ellos, con las Universidades Politécnica de Madrid, y San Pablo CEU; y entidades como: FEDEPE, Fundación Educatio Servanda, CEOMA, Club Rotarios Puerta del Hierro, AFAMMER, Hispania Nostra, Innovarte, Real Academia de Ingeniería, Asociación Mujeres para el Diálogo y la Educación. Además, hemos creado los Amigos del Patrimonio.

Hemos constituido el Consejo Asesor de ADIPROPE, presidido por una personalidad muy destacada y relevante para nuestros objetivos: Federico Mayor Zaragoza, que fue un excelente Director General de la UNESCO -1987/1999-.

Una de nuestras primeras actividades fue, en abril del 2018, la publicación del libro EL PATRIMONIO MUNDIAL E INMATERIAL DE ESPAÑA, Ediciones Alymar, en español e inglés, de características singulares: - Tamaño: 24/32 cm, .- Páginas: 368, .- Impresión: Color, .- Encuadernación: Tapa dura a color, .- Edición bilingüe -Castellano/Inglés- Por primera vez, en España se editó un libro con todo nuestro Patrimonio Mundial reconocido por la UNESCO. En 2019 promovimos su reedición con el título EL PATRIMONIO MUNDIAL CULTURAL, NATURAL E INMATERIAL DE ESPAÑA, que edito Mc Graw Hill, que presentamos en la Biblioteca Nacional de España. En su tercera reedición, ampliada y mejorada, se incorporó: Madrid Paisaje de la Luz, Paseo del Prado y el Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias; Cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo; y Los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, declaraciones del pasado año por la UNESCO.

Recientemente, hemos creado la figura de Embajador/a Honorario/a del Patrimonio Mundial de España para distinguir a destacadas personalidades que desean colaborar activamente en la proyección de nuestro Patrimonio Mundial. Hasta el momento han recibido el título: Plácido Domingo, Mario Vargas Llosa, Valentin Fuster, P. Ángel García, Carmen Posadas, Raphael, y la Academia de la Diplomacia del Reino de España.

No quiero terminar estas líneas sin agradecer a las instituciones, fundaciones, empresas, profesionales y personas que nos están ayudando a sacar adelante este atractivo, intenso y necesario trabajo al servicio de nuestro Patrimonio Mundial, España y los españoles. Todos los españoles debemos estar orgullosos de él, y manifestarlo. Debemos aunar esfuerzos.

Ignacio Buqueras y Bach, académico. Presidente de la Fundación ADIPROPE