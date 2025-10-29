Las Academias del Instituto de España apoyan por unanimidad a Muñoz Machado frente a las críticas de García Montero

La disputa que Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE), y Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, protagonizaron en Arequipa, ha movilizado a todas las entidades vinculadas con el uso de la lengua. Fue durante el Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) cuando la polémica creció, ante las declaraciones de García Montero en las que afirmaba que la RAE estaba en manos de un "experto en llevar negocios" en lugar de un filólogo. Esto, además de la respuesta de la Academia, provocó un aluvión de comunicados en apoyo a Muñoz Machado, a los que ahora se une el emitido por el Instituto de España.

"Las Reales Academias del Instituto de España apoyan por unanimidad a Muñoz Machado", se encabeza el escrito. "La Junta rectora del Instituto de España, integrada por las diez principales reales academias de España, aprobó ayer en su reunión expresar su pleno y rotundo apoyo y solidaridad tanto a la Real Academia Española como a su director, Santiago Muñoz Machado, por

las críticas vertidas hace unos días por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Estas críticas fueron rechazadas ayer por unanimidad por todos los presidentes y directores de las reales academias que forman parte del Instituto de España, a la vez que se expresaba el apoyo y solidaridad de las mismas a la RAE y a su director por todos los participantes en la reunión de la Junta Rectora", apuntan.

Estas instituciones son la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Sevilla, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, la Real Academia Nacional de Medicina de España, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, la Real Academia Nacional de Farmacia de España, y la Real Academia de Ingeniería y Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras. Asimismo, el 15 de octubre la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas también aprobó por unanimidad en su Junta manifestar su adhesión al comunicado hecho público por la RAE en relación con la gestión de su director, "miembro también de nuestra corporación, frente a las críticas injustificadas y fuera de lugar que ha recibido en los últimos días por parte de García Montero", finaliza el comunicado.