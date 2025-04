El adiós a Vargas Llosa de actrices y actores españoles que trabajaron con él

"Fue muy respetuoso con todos nosotros"

El actor Ginés García Millán participó en la obra "Kathie y el hipopótamo", en 2013, en el Teatro Español de Madrid.

"Durante el proceso del montaje de la obra, Mario Vargas Llosa se implicó de una manera muy respetuosa. Estaba muy agradecido de que se montara esa obra, que se había estrenado en Caracas en 1983 y que en 2013 dirigió Magüi Mira en el Teatro Español, en Madrid".

Ginés García Millán larazon

"Se mostró siempre muy agradecido y muy contento. Fue muy respetuoso con todos nosotros, con los actores, con el montaje y con la propuesta de Magüi Mira. Por supuesto, estuvo encantado de que uno de los papeles protagonistas lo hiciera Ana Belén. Estaba feliz y le gustaba venir a saludarnos de vez en cuando. Le encantaba venir a las funciones acompañado de gente, con amigos, para que vieran la función".

"Luego vivimos una experiencia muy bonita en el homenaje que se le hizo en Guadalajara, en México, en la Feria del Libro. Allí nos fuimos todos. Fue un homenaje maravilloso el que recibió de toda la gente de la Ferie, de amigos, de toda la familia que vino desde Perú. Fue algo muy bonito para todos".

"Creo que era una gran persona además de un personaje muy interesante. Era un gran conversador, muy inteligente y muy divertido. Mi personaje de “Kathy y el hipopótamo”, tiene cosas que ver con la idea que él tenía de la verdad y de la mentira, con sus historias de verdad y con sus historias de ficción. Él decía algo que siempre recuerdo: que la ficción es una manera de contar la verdad que se acerca mucho más a la verdad que la propia verdad. Me quedo con eso, con que a veces no somos lo que parecemos y utilizamos la ficción para mostrar lo que realmente somos".

"Ensayaba ilusionado como un niño"

La actriz Marta Poveda actúo junto al Nobel en la obra "Los cuentos de la peste", en 2015, en el Teatro Español de Madrid.

"Desde la primera lectura en una casa increíble que tenía en Ópera, que era como estar en el templo de la literatura, siempre mostró pasión porque toda su vida había tenido ganas de ser actor. No tenía experiencia como tal y eso se le notaba. Mostraba cierta rigidez, sin embargo, poseía una voluntad en el trabajo digna de admiración e impecable".

Marta Poveda, Mario Vargas Llosa, Aitana Sánchez-Gijón, Pedro Casablanc y Óscar de la Fuente. Javier Naval. Teatro Español Javier Naval. Teatro Español

"Lo que sí es cierto es que nos dejaba hipnotizados cuando le escuchábamos leer. Era entrar en una especie de trance. Su entonación, su timbre, su acento, su ritmo, eran como escuchar música".

"Cada mañana se levantaba a las seis y media y se iba a caminar con la ayudante de dirección, Ester Nadal, y pasaban el texto. Ella le proporcionó entrenamiento, expresión corporal, técnica actoral que acogió ilusionado como un niño. En los ensayos, si se tenía que tirar al suelo, gritar, etc., lo hacía. Tenía muchas ganas de jugar en el escenario".

"Él estaba en el camerino grande del Teatro Español y siempre lo tenía abierto para nosotros. Pedro Casablanc, que había leído toda la obra de Mario, se tomaba todos los días con él un té y le traía libros para que se los firmara. Pedro tiene toda su obra completa firmada".

"Tuvimos la suerte de comer y cenar con él muchas veces durante aquel tiempo y escucharle hablar de literatura era simplemente impresionante".

"Al vernos, dijo que sus personajes éramos nosotros"

El actor Jorge Basanta participó en la obra «Kathie y el hipopótamo», en 2013, en el Teatro Español de Madrid.

"Mario Vargas Llosa estuvo ahí desde el principio de los ensayos. Venía de vez en cuando, nos saludaba y se tomaba algo con nosotros. Era muy cariñoso, muy cercano. Estaba muy encima y compartimos algunas cenas con él".

"Recuerdo que vino a Pamplona a vernos porque cumplía años ese día su mujer, Patricia. Después nos invitó a cenar".

Jorge Basanta. Sergio Parra. Teatro Español Sergio Parra. Teatro Español

"Personalmente, a mí me hacía mucha ilusión porque yo empecé a leer prácticamente con Vargas Llosa. Con 12 años, leí la primera serie de los Episodios Nacionales de Galdós y cuando terminé, le pregunté a mi padre qué libro podía ser el siguiente. Me recomendó “Los jefes” y “Los cachorros”, de Vargas Llosa. Prácticamente me aficioné a la lectura con él y con Galdós, así que, el primer día que lo vi me hizo mucha ilusión. Nos encontramos solos en la puerta del Matadero y nos quedamos un rato hablando. Solo recuerdo haberle dado la mano a un premio Nobel con el que yo aprendí a leer. Hablaba tan bien y era tan profundo que no me atrevo a reproducir lo que me dijo en ese momento, pero sí que recuerdo que en relación con la obra que representábamos, “Kathie y el hipopótamo”, nos habló mucho sobre todo lo que suponía para él escribir, sobre la imaginación, la vida, la ficción y la realidad desde la mente del escritor".

"Estaba encantado con los actores, con lo que hacíamos en la obra. Decía que éramos los mejores actores para sus personajes. Cuando nos vio, dijo que los personajes que él había imaginado al escribir éramos nosotros. Eso, para un actor, es maravilloso".

"Escucharle pensar en alto era un placer"

La actriz Eva Rufo participó en la obra "Kathie y el hipopótamo", en 2013, en el Teatro Español de Madrid.

"Mi experiencia junto a Mario Vargas Llosa fue muy positiva y muy enriquecedora. Estaba muy honrado y muy feliz de que se pusiera en pie el texto de «Kathie y el hipopótamo», al que él tenía muchísimo cariño".

Eva Rufo. Sergio Parra. Teatro Español Sergio Parra. Teatro Español

"Colaboró con nosotros viniendo a muchas reuniones que hicimos. Incluso nos acompañó a algún bolo durante la gira. De hecho, él hizo que la obra llegara hasta Guadalajara, México, donde actuamos en un homenaje que se organizó allí. en su honor. Fue una experiencia muy bonita".

"Recuerdo disfrutar muchísimo escuchándolo en la rueda de prensa o cuando venía a vernos. Escuchar a alguien como él pensar en alto, era un placer. Fue un privilegio ser testigo directo de cómo reflexionaba, en relación a la función, sobre el poder de la imaginación para sobrellevar nuestras vidas, cuando las sentimos más planas, más aburridas. Hablaba sobre cómo el ser humano tiene una herramienta fundamental, que es la imaginación. Era muy interesante ver cómo relacionaba conceptos. También oírle profundizar sobre la pasión que tenía por la ficción y el teatro o de cómo respetaba nuestro oficio. Para mí fue un auténtico privilegio poder conocer a una persona con una mente brillante y a un hombre cálido".