La inusual técnica que utilizaron los actores de “La sociedad de la nieve” para preparar sus personajes: "Realmente, los actores estaban fuera de sí"

El proceso por el que han pasado los actores de "La sociedad de la nieve" para meterse en la piel de las víctimas y los supervivientes de la tragedia de los Andes ha estado marcado por el sacrificio y la dedicación: sometiéndose a duras dietas para alcanzar el deteriorado aspecto físico de los personajes o entrevistándose con los supervivientes y las familias de los fallecidos para empaparse de cualquier detalle.

En una entrevista concedida para el programa "Cuerpos especiales" de Europa FM, el director Juan Antonio Bayona y el actor Enzo Vogrincic han mencionado otro inusual método que utilizaron los integrantes del reparto para llegar a un estado alterado de la conciencia. Se trata de las "respiraciones holotrópicas"; una técnica que utiliza la hiperventilación consciente para influir sobre el estado físico y mental del individuo y lograr efectos psicoterapéuticos.

Aunque en un principio, el actor bromea sobre el tema: "yo sigo preguntándome lo que es", más tarde afirma que "es de las cosas más impresionantes que he vivido" y trata de explicar su funcionamiento: "acostados en el piso, 40 minutitos respirando en profundidad y cíclicamente, empiezas a hiperventilar. Cuando empiezas a hiperventilar, empiezas a sentir; primero, dejas de sentir las manos, dejas de sentir los pies, empiezas a dejar de sentir el cuerpo. Empiezas a... lentamente como a separarte del piso".

Bayona interviene para aclarar que no es algo habitual en el mundo del cine: "No es una táctica para interpretar, no es algo que se haga en el cine, pero fue una de las coach, con la que yo he trabajado siempre, Laura Jou, quien me habló de esta técnica y que ella la había aplicado a la hora de dirigir actores."

El extenso plan de rodaje planteado por el director fue lo que permitió que los actores pudieran someterse a este tipo de experimentos capaces de desdibujar los límites entre el intérprete y el personaje: “En la segunda sesión, les dije: "¿Cómo te sientes? Pero no me hables desde tu persona, háblame desde tu personaje". Fue alucinante, te lo juro. Es de las cosas más impresionantes que he visto: los actores hablaron como si estuvieran poseídos por los personajes”, contaba el director.

Ante la mirada de incredulidad de Eva Soriano, presentadora del espacio, Bayona aclara que no “No era una experiencia traumática” e insistía en los beneficios que esta técnica ha aportado a la interpretación de los actores: "Es un ejercicio de soltar, de soltar cosas que están dentro y que están bien que salgan".