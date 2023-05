Del "alucina vecina" al "chachi piruli, Juan Pelotilla": las 30 expresiones de los millennials que son todo un descubrimiento para la generación Z

Ya no ocurre solo con el Walkman, con los radio cassettes, con los vinilos, con las cintas VHS o con las máquinas arcade... Pues también hay muchas expresiones que los millennials usaban frecuentemente y que hoy en día han desaparecido hasta el punto de que los jóvenes de la generación Z no las han escuchado nunca.

Pero antes de conocer dichas expresiones, hay que saber a quién nos referimos cuando les llamamos 'millennials' o 'generación Z'.

¿Quiénes son los millennials y quiénes la generación Z?

Los millennials son aquellas personas que nacieron entre 1975 y 1995, es decir, aquellos que en la actualidad tienen entre 28 y 48 años. Mientras que la generación Z la forman aquellos que nacieron entre 1996 y 2005, aquellos que hoy tienen entre 18 y 27 años.

La generación Z y la generación Alfa nunca sabrá lo que es tener que "rebobinar la cinta" en un radio cassette La Razón

A los millennials y a la generación Z les sigue la generación Alfa, aquellos nacidos a partir de 2006 y hasta 2020. Puesto que, si la generación Z ya desconoce muchas de las expresiones que vamos a mostrar a continuación, para la generación Alfa ya será un desconocimiento total.

Estas son algunas de las expresiones que más usaban los millennials en su época

Cuando te llamaban al teléfono fijo de casa (porque por aquella no existían todavía los teléfonos móviles) la moda era contestar con un "¿digamelón?" o un "hola caracola". En vez de responder sí o efectivamente, había que decir "efectiviwonder" o "okey makey", pues sino no estabas en la onda. Para irse de un sitio también había una expresión típica: "Me piro, vampiro".

"Nasti de plasti" se usaba para negar cualquier cosa mientras que con "que no te enteras, Contreras" se utilizaba para decirle a alguien que no sabía tal cosa. "La cagaste Burt Lancaster" también fue una expresión mítica de los años 80 gracias al actor estadounidense que se convirtió en todo un mito del cine americano.

De la misma manera, utilizaban la expresión "la llevas clarinete" para responder a alguien que les mandaba hacer tal cosa y que ellos no querían hacer. "Qué nivel Maribel" o "al mediodía, alegría" también eran otras de las frases que se pronunciaban muy a menudo.

Para decir que algo te gustaba mucho había varias expresiones: "Mola cantidubi", "guay del Paraguay" y "chachi piruli, Juan Pelotilla". Cuando alguien ganaba un juego o llevaba razón en una situación, había que decir "toma geroma, pastillas de goma".

También había una coletilla para la típica expresión "¿de qué vas?", pues por aquellos años decían "¿de qué vas, Bitter Kas?", haciendo referencia a la marca de bebida. Lo mismo pasaba con "a la cola, pepsicola".

Los millennials también crecieron con estos televisores La Razón

Y cuando en realidad querían tirar de ironía, los millennials decían "qué risa, tía Felisa". Si por el contrario, les contaban un cotilleo o veían una cosa inesperada decían "alucinas pepinillos" o "alucina vecina" y si se lo habían pasado muy bien aseguraban que lo habían "pasado pirata".

Las expresiones eran muchas, muy variadas y con ellas expresaban multitud de cosas. Además, sino las decías como el resto, es que no "estabas en la onda". "Pero qué Pretenders" también fue una expresión muy utilizada de la época, pues mezclaban el verbo pretender con el grupo musical The Pretenders que tanto estaba de moda por aquella.

En vez de 'salir a dar una vuelta' ellos decían que iban "a dar un voltio". Así mismo, para referirse a que alguien era muy ingenuo decían "eres más tonto que Abundio". "A freír espárragos" también se utilizaba cuando querías que alguien se quitase de tu vista, así como "andando que es gerundio" para expresar que se tenía prisa.

Una de las expresiones que aun se sigue utilizando hoy en día es "porfaplis". Muchos de los jóvenes que la usan para pedir algo piensan que es una frase nueva, sin embargo, ya estaba de moda en los años 80.

En cambio, ahora la generación Z y la generación Alfa también utiliza expresiones y palabras nuevas que muy a menudo, las generaciones más antiguas no conocen. Algunas de ellas son "shippeo", utilizada para referirse al deseo de unir a dos personas en una relación, "crush" para mencionar a la persona que le gusta o "WTF" que hace referencia a 'what the fuck' o el típico en español '¿qué cojones?'.