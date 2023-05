¿Qué significa la expresión "dejar en la estacada" y cuál es su origen?

"Me dejó en la estacada", quizás hayáis escuchado mucho esa expresión aunque muchas veces no se sepa lo que significa o cuál es su origen. La Real Academia Española lo define así: "Abandonarlo, dejándolo comprometido en un peligro o mal negocio".

Esta expresión requiere más acepciones. No solo se deja en la estacada a una persona que corre peligro, sino cuando no se le brinda la ayuda que necesita ante un problema. No necesariamente grave, sino que un amigo deja en la estacada a otro cuando decide no ayudarle, consolarle o simplemente, aconsejarle.

¿Cuál es el origen de la expresión "dejar en la estacada"?

Ahora que ya se conoce su significado, hay que saber de dónde proviene dicha expresión. Como suele ocurrir en estos casos, su origen es difuso, pero todo apunta a que esta expresión da significado a una situación que se daba con mucha frecuencia en la Edad Media.

Numerosos escritos cuentan que en la Edad Media, los caballeros celebraban sus competiciones y torneos en un campo de batalla. Este terreno era delimitado por estacas en forma de vallas.

Cuando se realizaba el combate y uno de los dos contrincantes caía de su caballo y perdía se decía que "quedaba en la estacada". Es decir, malherido y abandonado a su suerte sin que nadie le brindara ayuda porque era el perdedor.

Además, la palabra "estacada" significa "obra hecha de estacas clavadas en la tierra para defensa o para atajar un paso", por lo que, el origen de la expresión se entiende mejor conociendo esta acepción.

"Dejar en la estocada" no existe

La Fundación del Español Urgente, más conocida como Fundéu, hace tiempo que tuvo que aclarar la construcción de la expresión "dejar en la estacada". Pues muchas personas se referían a ella como "dejar en la estocada".

Un error que era muy típico porque incluso se podía encontrar en titulares de medios de comunicación, por lo que la gente pensaba que estaba bien dicho.

Sin embargo, estocada significa "golpe que se tira de punta con la espada o el estoque", por lo que, con ese significado, no tendría sentido alguno la expresión "dejar en la estocada".

La expresión que sí existe a este respecto es "quedar alguien en la estacada", recogida por la RAE, y tiene tres acepciones: