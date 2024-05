Un Álvaro Cunqueiro inédito y soñado

El caso de Álvaro Cunqueiro (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981) es singular, un verso suelto dentro del panorama literario español y gallego del siglo XX. Fue poeta, periodista, gastrónomo, y un narrador muy peculiar que combinó su labor en la Prensa con la creación de un mundo literario mágico. Su literatura se alimenta de los clásicos, de las leyendas artúricas y carolingias de Bretaña y, sobre todo, del ambiente mítico de Galicia. Sin embargo, en la actualidad, es un escritor olvidado, «injustamente postergado -diría yo- por diversos motivos, ya que sus merecimientos y calidad literaria son tan grandes que el propio García Márquez, que era lector suyo, dijo que se merecía el Nobel más que él mismo», afirma Jesús Blázquez, editor de Ediciones 98, empeñado en conseguir que Cunqueiro vuelva a tener vigencia y se valore en su verdadera dimensión como escritor.

«En Galicia aún tiene cierta circulación editorial en gallego, pero en el conjunto de España y Latinoamérica sus obras no estaban disponibles para los lectores hasta que hemos empezado a rescatarlas, ya llevamos publicados seis libros suyos, algunos no habían sido traducidos íntegramente al castellano y de otros hemos hecho nuevas traducciones supervisadas por César Cunqueiro, su propio hijo», resalta Blázquez, que ahora publica «La taberna de Galiana» (Ediciones 98), un libro que Álvaro Cunqueiro soñó durante toda su vida y que no alcanzó a publicar.

Empezó a componerlo con 31 años, «un primer texto de 1942 que encontré en una revista y ha permanecido inédito hasta ahora, y sus últimas páginas las escribió con 69 años en gallego poco antes de morir y fueron publicadas póstumamente, con lo cual, toda su vida estuvo pensando en este libro que probablemente tenía en la cabeza, y varias veces dijo que lo estaba finalizando, pero no fue así. Lo que he hecho –explica Blázquez– ha sido investigar, encontrar páginas escritas por él, recopilarlas cronológicamente y cumplir su deseo a posteriori. El libro que soñaba se titulaba “La taberna de Galiana” y habla de tabernas reales o imaginarias y de las historias que conoció allí contadas por los parroquianos, algo que enlaza con la antigua tradición literaria de grandes escritores que él admiraba y gustaban de tabernas y mesones, Cervantes, Shakespeare, el Dr. Johnson, Dickens…y todo dentro de su mundo fantástico, el universo mágico de Mondoñedo donde desde antiguo circulaban tradiciones artúricas, carolingias y normandas, por mor de las invasiones vikingas y del Camino de Santiago, y esto da un trasunto literario donde mezcla su gran imaginación y capacidad de fantasear. Se habla de realismo mágico en Cunqueiro, pero creo que es algo más, un mundo literario de primera magnitud en el que crea una nueva realidad que para mí es única», asegura el editor.

«Además de esa ambigüedad entre realidad y fantasía, entre realismo y magia, que son fundamento y seña de identidad de su escritura, Cunqueiro rompe el tiempo y el espacio –afirma Blázquez– y, a partir de un mundo real, puede contar historias entremezcladas de distintas épocas y momentos en una geografía literaria inventada que sobrepasa atemporalmente la realidad; por ejemplo, hay un relato donde está en una taberna de Londres a la que acudía el escritor Samuel Pepys en el siglo XVII y se imagina allí reunido con él. La de Galiana, en cambio, no se sabe dónde está, si entre Galicia y Bretaña, por el espacio del mar o sumergida, o por el Camino de Santiago entre Galicia y Francia, el caso es que estaba a mitad de camino y es donde se reunían los sábados la gente del trasmundo, o sea, las ánimas benditas, y él asistía a lo que contaban y reflejaba las historias que allí escuchó».

El Borges gallego

En su labor de investigación, Blázquez ha rescatado textos inéditos nunca publicados o aparecidos en libros, hemerotecas, revistas especializadas, la fonoteca de RNE, en televisión, textos en gallego sobre «La taberna de Galiana» que él mismo ha traducido al castellano. ¿Se puede decir que Cunqueiro captó como pocos el alma gallega? «Es un escritor muy particular, con un universo singular propio y único que lo hace universal porque su mundo trasciende, traspasa lo gallego porque es la condición humana lo que refleja en su literatura, va a todo aquello que no es lo material en la persona, al mundo de las ilusiones, los sueños, deseos, aspiraciones, ideales, fantasías… y, claro, lo más cercano que tenía era Galicia, que ya de por sí es un mundo especial, el de los bosques, el lugar de los mil ríos, con una gastronomía excelente y una mentalidad y un modo de vida que conoció bien, sobre todo, el mundo rural, que se presta mucho a confundir fantasía y realidad, lo que crea un universo literario único sin parangón en la literatura española e incluso mundial», asegura asimismo el editor. Quien añade que «resulta difícil encontrar escritores similares a él, quizá Borges, aun siendo distinto, y desde luego muy anterior al realismo mágico del boom latinoamericano que luego triunfó», concluye.