Antonio López: «España está poco pintada»

Sorprendentemente Barcelona no había dedicado nunca una exposición antológica a la obra de Antonio López. Esa deuda queda pagada ahora con la gran y ambiciosa exposición que abre sus puertas ahora en la Fundació Catalunya La Pedrera. El histórico edificio de Gaudí, en el Paseo de Gràcia, reúne siete décadas de trabajo con todos los temas que forman parte del imaginario del pintor de Tomelloso, entre pintura, escultura y pintura, desde los retratos familiares a su mirada al paisaje urbano, especialmente el de Madrid, pasando por los interiores del hogar o los bodegones, todo ello con piezas procedentes de numerosas colecciones privadas y museos, además del propio taller del artista.

Un vital Antonio López de 87 años, en diálogo con el estudioso de arte Artur Ramon, aseguró que «España está poco pintada», añadiendo que «, ni siquiera por Velázquez, en contraste con los italianos del Quattrocento, como Masaccio, Mantegna y Piero della Francesca, que incluyen en sus fondos sus ciudades, y tuvo que ser un alemán, Alberto Durero, quien viniera a mostrarnos en sus cuadros esas flores, esos bichitos».

El pintor mostró su admiración por autores como Dalí, Chirico, Picasso, Chagall, Chillida o Tàpies. «Si no te gusta Tàpies es que no te gusta la pintura. Cuando lo vi por primera vez en una bienal, en Madrid, siendo él figurativo me gustó mucho. Las vanguardias me enseñaron cómo debía pintar. Todo te lo juegas en los primeros años. Es ahí donde te construyes», dijo.

En la exposición pueden verse algunos de los proyectos en los que trabaja, como una serie en la que quiere mostrar el interior de una casa a través de escenas reales y que «mi intención sería mostrarla completa, que se pudiera visitar, aunque por ahora solamente son piezas de tamaño pequeño». También se muestran cuadros con vistas de Barcelona y Madrid por concluir, ciudad esta última «que te da y te quita mucho. He ido a Madrid para aprender, pero no para vivir. Es un escenario magnífico».