La exposición “Botero, Magia en plena forma”, celebra el 90 aniversario del nacimiento del artista colombiano Fernando Botero, el artista vivo más famoso y exhibido en los museos del mundo. La exhibición, bajo la supervisión del propio Botero, presenta 70 óleos, acuarelas y dibujos, desde sus valiosas primeras obras hasta sus obras más recientes. Esta es la primera vez en 26 años que se lleva a cabo en Japón una exposición de pinturas a gran escala. De 29 de Abril a 11 diciembre de 2022, Bunkamura Museum of Art en Tokio, Nagoya City Art Museum y Kyoto City Kyocera Museum exponen desde obras que representan la vida cotidiana y las religiones de los pueblos latinoamericanos y el circo, hasta aquellas basadas en las obras maestras clásicas que han cautivado a los espectadores en exposiciones que se han realizado en todo el mundo.

El artista colombiano Botero FOTO: La Razón

Y quien mejor que su hija, Lina para hablarnos de su padre y de la exposición de Botero en Japón de la cual es co-curadora.

Lina Botero Zea, vive entre Europa, y México. Ha sido productora, diseñadora de joyas, interiorista, editora y directora de una revista de decoración e interiores, y es además madre de dos hijos. Hija de Gloria Zea, una leyenda del mundo cultural de Colombia, y de Fernando Botero, el artista vivo más famoso del mundo y más exhibido en los museos del mundo. Hoy en día trabaja con su padre. Ha sido curadora de varias de sus exposiciones entre ellas la mas grande retrospectiva de su obra la cual se llevó a cabo en el Museo Palacio de Bellas Artes de México cuando cumplió ochenta años, y que luego viajo al Museo de Bellas Artes de Bilbao. Recientemente trabajo junto con Cristina Carrillo de Albornoz de la exposición de Botero: 60 Años en Centro Centro de Madrid.

Fernando y Lina Botero FOTO: Oleg Covian

Felicidades, Lina. Hace poco, el 19 de Abril, celebraron los 90 años de tu padre. Como lo celebraron?

Lo celebramos de manera muy íntima con mi padre, Sophia, su mujer, y mis hermanos en familia en su casa de Mónaco. Muy agradecidos con la vida y con el privilegio de estar juntos. En Colombia, en cambio, el país celebró en grande con todo tipo de eventos organizados por la Alcaldía de Medellín, el periódico El Colombiano, y el Museo de Antioquia; y en Bogotá, por el Museo Botero y el Museo Nacional. La prensa nacional le dedicó paginas enteras a celebrar su vida y trayectoria, y agradecer las grandes donaciones que le ha hecho al país. Se llevaron a cabo múltiples exposiciones de su obra en diferentes galerías del mundo: Madrid, Houston, Singapur, y Nueva York, entre otras. Su documental se presento en varias embajadas y ciudades europeas. Fue muy conmovedor, muy emocionante.

Fernando Botero en su estudio de París en 2006 FOTO: La Razón

Es la primera vez en 26 años que se lleva a cabo en Japón una exposición de pinturas a gran escala. Háblame del trabajo y esfuerzo que conlleva una exposición de esta magnitud.

Organizar esta exposición implico casi dos años de trabajo desde el momento mismo en que se formalizó la invitación con la visita a Mónaco de los representantes de los museos de Tokio, Kyoto y Nagoya. Mi padre hizo una selección de las obras de acuerdo a las diferentes temáticas que acordaron exhibir, y comenzamos entonces a trabajar sobre el catalogo y los textos que acompañan cada sala. Los japoneses son muy metódicos y muy profesionales. Se reviso a fondo cada detalle del catalogo, cada fuente de información. Las reproducciones a color son de una calidad extraordinaria. Normalmente yo hubiera viajado para colgar la exposición, pero en este caso Japón estaba aun cerrado para los extranjeros por motivos de Covid, así que toda la instalación se definió a distancia, con un nivel de detalle asombroso.

Fernando Botero con la escultura monumental Venus FOTO: La Razón

¿Cómo surgió la idea de esta exposición? ¿Cuándo fue la ultima vez que expuso en Japón?

La exposición nació a partir de la invitación del Museo Bunkamura de Tokio. A esta iniciativa se unieron los museos de Kyoto y Nagoya aprovechando que las obras estarían ya en el Japón, y que podrían compartir entre los 3 museos los gastos de transporte y seguro de las obras.

La primera vez que mi padre expuso en Japón fue en 1981. En 1986, y de nuevo en 1995, regresó con 2 grandes exposiciones itinerantes que visitaron varios museos del Japón. En el 2004 exhibió veinte esculturas monumentales en los Jardines del Palacio Imperial en Tokio con un éxito extraordinario. Esta exposición representa una oportunidad maravillosa para que las nuevas generaciones puedan apreciar de primera mano las pinturas de Fernando Botero.

FOTO: La Razón

¿Qué nos puedes contar sobre la exposición? ¿Cuál es su temática?

La exposición cubre las temáticas mas importantes que han ocupado la obra de Fernando Botero a lo largo de su carrera artística, incluyendo su trabajo mas temprano, etapa en la cual el joven artista esta aun en búsqueda de consolidar su estilo. El tema de América Latina representa el núcleo de su obra, y de esta exposición. Allí se aprecian escenas de la cotidianidad, instantes de sus memorias de adolescente creciendo en aquel mundo provinciano que fue Medellín en los años cuarenta. También hay obras relacionadas con el Circo, la Naturaleza Muerta, la Religión y Versiones, tema a través del cual rinde homenaje a los muchos artistas que han influenciado su obra. Finalmente se podrán apreciar también sus acuarelas de gran formato las cuales representan su trabajo mas reciente.

FOTO: La Razón

¿Cuál de sus obras se acabó convirtiendo en un proyecto profundamente emocional para el?

La donación que realizo a Colombia en el año 2000: mas de doscientas obras propias, así como la totalidad de su colección de arte lograda a través de mas de treinta y cinco años, cuadros impresionistas y modernos entre ellos Picasso, Bacon, Beckmann y muchos otros, la cual donó tanto al Banco de la República con las cuales se creó el Museo Botero en Bogotá, como al Museo de Antioquia en Medellín, ha sido sin duda su proyecto mas importante, y el que mas satisfacción le ha producido. Adicionalmente regaló veinte y cuarto esculturas monumentales a la ciudad de Medellín las cuales se encuentran hoy en día al frente del museo en la Plaza Botero. Son lugares visitados por miles de personas todos los días. Con frecuencia me ha comentado que se trata de la decisión mas acertada y la que mas satisfacción le ha producido en la vida. Mas de 30% de las obras fueron compradas después de anunciar la donación. Descolgó obras de sus propias paredes para regalárselas al país. Es un gesto que le ha devuelto Colombia una y mil veces en afecto y gratitud.

¿Qué es lo que mas admiras de tu padre?

Pregunta difícil porque admiro muchísimas cosas de mi padre. Admiro su entrega y su capacidad de compromiso, su disciplina y su integridad. Admiro su valentía y su libertad de pensamiento, admiro su trato hacia los demás. Admiro también su amor por Colombia y su infinita generosidad hacia su país. Admiro su sencillez y su calidad humana. Lo admiro como padre y como ser humano.

FOTO: La Razón

Fuiste la productora ejecutiva y directora creativa del documental “Botero”, dirigida por el canadiense Don Millar ¿Cómo surgió la idea y cual fue su objetivo?

La idea de realizar un documental de la mano de la familia nació del director Don Millar luego del viaje que hicimos juntos a Beijing cuando se inauguró la gran exposición Botero in China en el National Museum de China. Lo que mas impacto a Don fue la enorme acogida que tuvo la obra de mi padre en un país y en una cultura tan diferente a la nuestra. Mi padre siempre ha dicho: “El arte entre mas local, mas universal”. Yo vi la oportunidad de realizar un sueño de hace muchos años: crear el documento cinematográfico definitivo sobre la obra de mi padre. Fueron mas de dos años y medio de trabajo. Se filmo en 10 ciudades del mundo y acompañamos a mi padre en momentos importantísimos de su carrera como la inauguración de la exposición Botero dialoga con Picasso en Aix en Provence. Ver la obra de mi padre colgada al lado de la del gran genio del siglo XX en una especie de mano a mano fue extraordinario. Entrevistamos a mi padre en la intimidad de su estudio. Me siento satisfecha de saber que este documental quedará para la posteridad como un referente importante no solo sobre la obra de Fernando Botero, sino también sobre el ser humano.

Tu padre es un hombre muy reservado ¿Cómo le convenciste para que participara en el documental?

Efectivamente, mi padre es una persona muy reservada y no le interesaba hacer el documental. Lo veía como algo innecesario que le quitaría mucho tiempo. Dio su autorización para que se realizara, y quiso casi olvidar que el proyecto existía. Así que uno de los grandes retos fue precisamente trabajar a su lado de manera discreta. Lo filmamos en Roma cuando expuso en el Museo Vittoriano. Recuperamos horas y horas de material visual valiosísimo logrado a través de los años el cual se edito para incluir pequeños segmentos que le proporcionaron riqueza y profundidad al documental. Tal vez lo mas difícil es la edición. Implica tener mucha claridad acerca de lo que se quiere comunicar y ser inclemente, no hacer concesiones para reducir mas de cien horas de material a una hora y media que tiene el documental.

FOTO: La Razón

El documental comienza con unas escenas muy conmovedoras en la cual tu hermano Juan Carlos y tu entráis en un deposito en Nueva York que había permanecido cerrado durante 40 años. ¿Qué recuerdos tienes de ese encuentro con el pasado?

Ese momento fue extraordinario. Mi padre dejo ese deposito cerrado cuando se fue de Nueva York a vivir en Paris a comienzos de los años 70, hace ya casi 50 años, y jamás regreso para recuperar lo que dejo allí. Encontramos obras de arte maravillosos, oleos grandes e importantes, pero además correspondencia y muchísimos cuadernos de dibujos y bocetos llenos de anotaciones y comentarios al margen que resultaron fascinantes porque reflejan el proceso de búsqueda del joven artista. Se trataba de los primeros años de mi padre en Nueva York cuando apenas comenzaba su carrera de artista. Tenia apenas 28 años. Fueron épocas difíciles en las que con frecuencia no tuvo ni con que comer. Épocas también difíciles porque siendo un artista figurativo cuando lo que reinaba en ese entonces era el expresionismo abstracto, fue tratado casi como un paria. Su compromiso profundo con sus convicciones artísticas le permitieron nadar en contra de las corrientes artísticas del momento y sobrevivir ese medio tan difícil.

Eres hija de Gloria Zea, coleccionista de arte, directora durante más de cuarenta años del Museo de Arte Moderno de Bogotá, directora de la Ópera de Colombia y directora de Colcultura. ¿Como ha influido tu madre en tu vida y en tu amor por el arte? ¿Que recuerdos tienes de tu madre?

Mi madre fue una mujer extraordinaria, inteligente, comprometida con la cultura de su país, trabajadora, luchadora. A la vez era bellísima, profundamente femenina, elegante y con un gusto extraordinario. Hizo milagros en Colombia en el campo de la cultura contra viento y marea, y con muy poco apoyo económico del gobierno. Amante de su trabajo e impulsadora de los jóvenes artistas y cantantes del país. Cuando murió el país le rindió honores de estado. ¡Al pasar el féretro por la calle acompañada de la guardia presidencial la gente le gritaba “Gracias Gloria!” Ella se hubiera sentido muy orgullosa del afecto y gratitud del país que tanto amo, y por el cual tanto trabajo.

FOTO: La Razón

Tu padre es una persona muy solidaria y muy comprometido con las causas sociales. Siempre ha dicho que el arte no tiene la capacidad de cambiar las cosas, pero sí tiene la capacidad de dejar un testimonio en la memoria colectiva de la humanidad y para asegurar que ciertos episodios bastante duros nunca se olviden. Utiliza su pasión por la pintura para denunciar la violencia y las injusticias. ¿Cómo esta viviendo la situación actual en Ucrania?

Mi padre siempre ha defendido el principio de que el arte sirve para enaltecer la vida, para celebrar su belleza y poesía, pero han surgido ocasiones en las cuales el horror de las circunstancias lo han obligado a actuar, a hacer un paréntesis en su posición filosofíca ante el arte. Tal fue el caso de los años de la violencia en Colombia, años aterradores acerca del cual realizó una serie conmovedora que recoge escenas de matanzas y masacres, de mujeres llorando a sus muertos, de familias desplazados y desesperadas. Mas adelante las torturas por parte de soldados americanos en la cárcel de Abu Ghraib en Iraq le suscitó esta misma reacción violenta que manifestó a través de su trabajo en otra serie brutal y extraordinaria. A pesar de que aquellas obras retratan momentos aterradores de la humanidad, al mismo tiempo contienen una enorme belleza, un equilibrio en su composición, una harmonía en su colorido, porque el compromiso de mi padre como artista es ante todo con la obra. Lo que sucede actualmente en Ucrania le preocupa y le duele profundamente, siente solidaridad con el pueblo ucraniano, pero no es un tema que encontrará lugar en su obra.

FOTO: La Razón

Hoy, a sus casi 90 años, sigue trabajando con la misma ilusión y creatividad. ¿Cuál es el secreto de tanta vitalidad?

El placer que le produce a mi padre pintar y trabajar en su estudio es su mayor fuente de energía y de vitalidad. El ha dicho muchas veces: “Me queda aun mucho por decir, y poco tiempo para decirlo.”

¿Qué nuevos proyectos tiene en mente?

Por ahora sus obras están comprometidas en el 2022 con esta exposición itinerante de 3 museos en el Japón. Hay varios proyectos mas, pero es aun prematuro hablar de ellos.