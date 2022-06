España devuelve a Italia dos obras de arte robadas hace décadas

La Policía Nacional entregó ayer a las autoridades italianas dos obras de arte del siglo XVII, de gran valor histórico, y que fueron robadas en el país vecino y encontradas en España hace décadas. Se trata de un relicario de madera dorada de un santo del siglo XVI -representa a San Clemente y su autoría se atribuye a Aniello Stellato- así como un óleo sobre lienzo de un artista anónimo lombardo, titulado “Almuerzo”, que se cree que se creó en algún momento del siglo XVII. Si bien ambas obras habían sido recuperadas recientemente gracias a operaciones policiales realizadas entre funcionarios españoles e italianos, el relicario fue robado en 2019 de una iglesia en la región de Lecce, al sur de Italia. Por su parte, la pintura fue robada hace 20 años, y muestra a tres hombres cenando en una mesa, una escena que parece una alegoría religiosa.

🚩Recuperadas 2 piezas de gran valor histórico del siglo XVII robadas en #Italia



👉Una de las piezas es un busto que representa a San Clemente Papa



👉La otra es un óleo sobre lienzo del año 1600



El director general de la @policia ha entregado las piezas al Embajador italiano pic.twitter.com/iczlLjTQyA — Policía Nacional (@policia) June 8, 2022

La entrega de ambas obras ha sido realizada por Francisco Pardo Piqueras, director de la Policía Nacional, quien realzó durante su discurso la relación de hermandad entre ambas naciones, así como el trabajo de ambos cuerpos policiales. Un paso adelante “en la lucha contra el crimen y en la protección del patrimonio cultural”, añadió. Por su parte, el embajador italiano, que representaba al país vecino, Riccardo Guariglia, explicó que la recuperación fue posible “gracias a la estrecha colaboración entre los dos países”.

La Interpol localizó la pintura en una casa de subastas española no identificada, donde no está claro si fue consignada para ser vendida. La unidad de la policía española a cargo del patrimonio cultural rastreó la obra hasta un comerciante de antigüedades que adquirió la obra de otro vendedor y cuya identidad no ha sido revelada.

Madrid: restituite all’Italia due opere d’arte recuperate grazie alla grazie alla collaborazione tra @policia e #Tpc dei #Carabinieri: un busto reliquiario di San Clemente Papa in legno dorato del sedicesimo secolo e un olio su tela del Seicento➡️https://t.co/eQrGUuETM7 pic.twitter.com/DKp65DzfAA — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) June 9, 2022

En cuanto al relicario, la policía lo localizó en un anticuario en Madrid, descubriendo que había pasado por las manos de varios otros comerciantes en Italia y España. Los funcionarios no revelaron el valor estimado de las dos obras, pero dijeron en un comunicado publicado a través del Twitter de la Policía Nacional Española que los dos artefactos representan “un gran valor histórico”. No está claro cuándo serán devueltos a sus ubicaciones originales.