El director del Museo Thyssen no teme un nuevo "caso Louvre": "No hay razón especial para reforzar la seguridad"

El director artístico del Museo Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana, ha ensalzado las medidas de seguridad de la pinacoteca y ha afirmado que "no hay ninguna razón especial" para reforzarlas, al ser preguntado por el reciente ataque al Museo Naval de Madrid y por el robo de varias joyas en el Museo Louvre de París este pasado domingo.

"Tenemos todas las medidas de seguridad necesarias desde hace tiempo, en particular desde que empezaron las intervenciones activistas en diversos museos del mundo. Creo que no hay ninguna razón especial para que necesitemos reforzarlas", ha señalado, durante el acto de presentación de la muestra 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos'.

Una vigilancia "muy costosa"

El director artístico ha explicado que, cuando el público accede al Thyssen, hay varias arcos y máquinas de rayos X por las que los visitantes deben depositar sus objetos, y ha destacado la vigilancia presencial que tiene su institución, pese a que ha reconocido que "es muy costosa". "Cuando visito museos por todo el mundo, en algunos hay menos vigilancia presencial porque es muy costosa", ha afirmado.

"Debido al acuerdo original entre la familia Thyssen y el Gobierno español, tenemos una norma que establece que todas las salas deben estar bajo la mirada de una persona de vigilancia", ha detallado, antes de afirmar que también cuentan con vigilancia tecnológica por todo el museo. "Invertimos muchísimo en este capítulo y estamos satisfechos con lo que tenemos", ha sentenciado.

Por último, se ha referido a las obras de la exposición de Warhol y Pollock, y ha comentado que están protegidas por un metacrilato o por una catenaria porque "no llevan en el marco ninguna protección".