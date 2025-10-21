Carrera contrarreloj tras el robo del Louvre: "Si no atrapan a los ladrones en 24-48 horas, las joyas desaparecerán"

Siete minutos fueron suficientes para poner en jaque a todo un país. El reciente robo en la Galería Apolo del Museo del Louvre ha obligado a revisar todos los sistemas de seguridad en Francia (y de paso, en toda Europa). Si el museo más visitado del mundo puede ser asaltado a plena luz del día, qué no se podrá hacer en cualquier otro lugar con las condiciones justas de vigilancia...

Armados con herramientas eléctricas, los ladrones se llevaron nueve objetos (aunque uno se les cayó en la huida) de la historia gala entre los que se encontraban diamantes, esmeraldas y todo tipo de materiales preciosos.

Las autoridades no se quitaron responsabilidad: "Lo que es seguro es que hemos fallado, ya que alguien pudo aparcar una grúa para muebles en pleno centro de París y subir a ella en pocos minutos para llevarse joyas de valor incalculable", declaró el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, a la emisora France Inter tras el robo.

Con el tiempo justo

Por su parte, el director de una organización especializada en la localización y recuperación de obras de arte robadas advirtió de que, si no se captura a los ladrones en las próximas 24-48 horas, las joyas robadas probablemente "desaparecerán para siempre". "En estos momentos se está librando una carrera", declaró Chris Marinello, director ejecutivo de Art Recovery International, a la BBC.

El experto, en consonancia con otros, ha advertido de que las coronas y diademas robadas en el atraco pueden romperse fácilmente y venderse en pequeñas piezas. Los ladrones "no las van a conservar intactas, las van a romper, fundir el metal valioso, recortar las piedras preciosas y ocultar las pruebas de su delito", afirmó Marinello, quien añadió que sería difícil vender estas joyas intactas.

"Puede que atrapen a los delincuentes, pero no recuperarán las joyas".