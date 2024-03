Las fotografías de Paul Solberg y Ricky Powell en Madrid

Hello Paul!! ¿Qué presentas en esta exposición en Madrid? Estoy mostrando una selección de 6 imágenes, obras de arte de la forma masculina y a 2 de mis conocidos retratos que he mostrado en Kiev en las embajada de Estados Unidos como en la de Rusia. Es conmovedor exponer en este momento en el mundo en el que vivimos estas imágenes.

Soldado fotografiado por Paul Solberg Galería VILLAZAN

"Estoy emocionado de estar exponiendo mis piezas en VILLAZAN, esta joven galería de arte en Madrid. Así lo comenta el mismísimo Paul Solbeg con su eterno charme y su enorme sex appeal. Y me refiero a su eterno sex appeal porque lo tiene por fuera y por dentro. En una ocasión que lo visité en su estudio de New York me recibió junto con Christopher Makos al ritmo de la canción Guantanamera, entré, me arrancaron el bolso y nos pusimos a bailar con la emoción de dos personas que se encuentran del otro lado del océano. Siempre cercano, cariñoso y un artista hasta la médula.

Paul Solberg y Christopher Makos en la galería Villazan de Madrid Alicia Romay

La intensidad de su forma de sentir y de expresarlo con sus abrazos y cercanía, también la demuestra en su trabajo como fotógrafo y estos días está en Madrid en la ciudad que define como su segunda casa.

Sobre las personas fotografiadas comenta: "Esa es una yuxtaposición de estas figuras masculinas que son todos los hombres de la calle, un carpintero y un mecánico principalmente que fotografié en Manhattan.

Boy next door- Paul Solberg Galería Villazan

Paul confirma que se deja llevar por esos instantes que le inspiran y allí es en donde actúa con su cámara y no solo, hay quien le busca para ser captado por su objetivo, por los ojos de Paul Solberg.

"Una cámara es solo una herramienta que puede mejorar tu imagen, pero la imagen es lo que uno ve y siente, te representa". Paul Solberg

Algo que no olvidará

"Estaba en Ucrania, en Kiev en 2017 y fotografié al ejército, pero no es el ejército que conocemos en España o en América que llevan uniforme. Especialmente en Estados Unidos, hay mucha estructura visual en torno a la idea de militar, intimidación o estética. Las imágenes son la de una abuela, un niño pequeño. Nadie tenía dinero para los uniformes en ese momento". Paul recuerda con expresión dramática lo que vio en Kiev: "Es una mezcla de diferentes uniformes mezclados y ellos no querían pelear" y continúa : "Algunos tenían lesiones y no podían ver, no podían abrir los ojos. Había una mujer, una mujer mayor que no podía abrir los ojos y en la palma de la mano tenía algo, no se lo que era, pero era muy divertida". Recuerda la sesión que tuvo con un grupo de ucranianos: "Se sentían al principio intimidados pero después de unos minutos lo dieron todo, estaban muy agradecidos y amables incluso antes del momento máximo de guerra. Son personas muy especiales" afirma.

Paul cuenta como algunas de las personas que ha fotografiado, cuando pasan algunos años le llaman para volver a verlo. Recuerda a un joven carpintero esloveno que estaba destinado en Nueva York en donde iba a permanecer durante una semana, Paul le dijo que lo quería fotografiar que lo pensara y si aceptaba que lo llamara: "Unos días después me llamó, hicimos las fotos, al principio rechazaba el objetivo de mi cámara pero al final le gustó. La sesión duró dos horas. A esta persona le gustaba planear sin motor. Tuvo un accidente, se cayó y se quedó paralizado. Un día me llamó y me dijo "Gracias por haberme dado ese día y recordar mi juventud".

En este encuentro en Madrid comentamos sobre el ambiente de una de las ciudades mas trepidantes y supuestamente menos acogedoras del mundo como lo es Nueva York y Paul afirma que: "New York es una ciudad abierta a todo el mundo, es cosmopolita y recibe a quien quiere ser parte de ella".

"Soy un estadounidense del Medio Oeste, crecí y me crié en Minneapolis. La gente en Nueva York es amable y muy cariñosa".

Cuando Paul Solberg habla de Madrid se le ilumina la cara, confiesa que después de Manhattan es su ciudad favorita a pesar de su muy "pobre español" pero confirma que eso no le hace sentirse no apreciado ni querido sino todo lo contrario "Madrid está en mi corazón".

Las fotografías de Solberg profundizan en la intimidad y la introspección mientras explora a la belleza y el atractivo de la forma masculina a través de estudios recortados del cuerpo.

Luces, sombras y formas, es lo que el espectador contempla cuando está delante de las fotografías de Paul Solberg. Otras imágenes que llaman la atención son las de un marine americano con texturas que nos harán pensar sobre el arte de la imperfección, de esas fotografías "no claras". Al observar los cuerpos desnudos de las piezas de Paul en poses que invitan a analizar profundamente el proceso durante la creación de cada una le pregunté: ¿Qué haces para que el modelo se sienta cómodo posando desnudo y teniendo una cámara delante y para obtener este impresionante resultado de curvas, sobras, rasgos, detalles de un cuerpo como si fuera una escultura? y con su respuesta descubrimos cómo obtiene el resultado final:” Esto sucede por lo general cuando la sesión va a finalizar, es cuando se relajan y es cuando se captan muy buenas imágenes”.

Paul Solberg y Ricky Powell, muestran en sus fotografías en la galería Villazan de Madrid, tanto los instantes de la vida de los artistas famosos en Nueva York, imágenes captadas por Powell como las imágenes sensuales creadas por Solberg.

Warhol & Haring. 1986. Ricky Powell Ricky Powell

El objetivo de Powell (Brooklyn, NY. 1961-Nueva York 2021) capta un destello de jóvenes creadores de tendencias o figuras notables en el ocaso de su celebridad. La pieza de Powell de Warhol y Basquiat paseando por el Soho (1985) nos lleva a esos momentos neoyorquinos únicos de aquellos años, así como la imagen de Cindy Crawford (NYC,1989) con un mechón cubriéndolo medio rostro como si la hubiera pillado en algún túnel del metro neoyorkino.

Galería Villazan

Calle Campoamor 17. Madrid

Curadora de la muestra: Tania Fer

Hasta el 16 de Marzo 2024