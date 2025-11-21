De Kahlo a Carrington: las artistas femeninas más caras de la historia

La pintura de la mexicana Frida Kahlo "El Sueño (La cama)" se acaba de convertir en la obra de arte realizada por una mujer más cara de la historia, al ser subastada este jueves en Nueva York por 54,7 millones de dólares. Hasta el momento, este récord pertenecía a "Jimson Weed/White Flower No", de la artista estadounidense Georgia O'Keeffe, que se vendió en 44 millones de dólares.

Si bien Kahlo ya ostentaba el tercer puesto en el podio con su obra "Diego y yo", vendido por 34,9 millones de dólares, la mujer viva que ha logrado el mayor precio de venta es la sudafricana Marlen Dumas con su obra "Miss January", por 13,6 millones de dólares este año. A continuación, esta es la relación de las pinturas realizadas por mujeres vendidas por mayor valor: