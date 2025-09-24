"Mejores amigos para siempre": la misteriosa escultura de Trump y Epstein que ha aparecido ante el Capitolio

Dos hombres agarrados de la mano, con poses alegres, bailongas y dignas de una estrecha amistad. Ellos son Donald Trump y Jeffrey Epstein, y el título de la escultura responde al de "Best friends forever" ("Mejores amigos para siempre"). Esta misteriosa estatua ha aparecido este martes justo en frente del Capitolio, desatando tanta atención como polémica. Representa al presidente de EE UU y al pederasta y depredador sexual, lo que se ha entendido como una satírica respuesta a la recientemente vinculación descubierta entre Trump y el caso Epstein.

La obra ha sido instalada por un colectivo artístico anónimo, y permanecerá expuesta hasta el próximo domingo bajo un permiso otorgado por el Servicio de Parques Nacionales. Esculpida en madera, espuma y resina, sus creadores están detrás de otras esculturas relacionadas con Trump, y en una de sus tres placas han escrito: "'En los EE UU de América tienes la libertad de exhibir tu supuesto arte, sin importar lo feo que sea', Casa Blanca de Trump, junio de 2025".

Otra de las placas que acompañan a la estatua, que mide 3,6 metros de alto, se refiere al mensaje de cumpleaños que Trump le habría escrito a Epstein: en una figura con forma de mujer desnuda, escribió, junto a la firma del presidente, que "un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso".

Trump Epstein ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Según un representante de los responsables de la escultura ha explicado a "Artnews", "nos gusta la idea de que septiembre se llame extra oficialmente el Mes de la Amistad. Sentíamos que Trump tuvo bastantes amigos a lo largo de su vida. Uno de ellos fue Jeffrey Epstein, así que quisimos celebrarlo con una estatua que represntara cómo se sentiría esa amistad". Explica, asimismo, que "estas dos personas tenían cierta afinidad entre sí, y aparentemente también tenían tendencia a abusar de las mujeres de diferentes maneras. Quizá ese era el vínculo, quizás no. Pero han sido acusados con bastante frecuencia de cosas similares".

Por su parte, la Casa Blanca ha reaccionado con rapidez a la obra, calificándola de "provocación política", y subrayando que Trump "expulsó a Epstein de su club hace años por ser un 'raro'", negando de esta forma cualquier vinculación o amistad.