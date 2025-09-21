Sale a subasta un cuadro de Frida Kahlo: su precio inicial será de 40 millones de dólares y podrá batir records

La reconocida casa de subastas Sotheby’s ha anunciado que el cuadro saldrá al mercado con un precio estimado entre 40 y 60 millones de dólares en su próxima venta dedicada al surrealismo en Nueva York.La obra, pintada en la década de 1940, representa a Kahlo dormida en una cama flotando sobre las nubes, cubierta de ramas, mientras un esqueleto adorna la estructura portando flores y rodeado de cartuchos de dinamita. Su carácter simbólico y la fascinación que despierta la artista mexicana la convierten en la pieza central de la subasta.

La venta reunirá también obras de referentes del surrealismo como Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte e Yves Tanguy. Las piezas se exponen hasta el próximo martes en la sede londinense de Sotheby’s, antes de iniciar una gira internacional que concluirá en Nueva York. Allí, podrán verse a partir del 8 de noviembre, coincidiendo con la inauguración de la nueva sede de la casa en el Upper East Side de Manhattan, en un edificio diseñado por el arquitecto Marcel Breuer.

El récord actual en el mercado de Kahlo corresponde al cuadro Diego y yo, adjudicado en 2021 por 34,9 millones de dólares. A nivel mundial, la mujer artista con la venta más alta registrada es la estadounidense Georgia O’Keeffe, cuya obra Jimson Weed/White Flower No.1 alcanzó los 44,4 millones de dólares en 2014. Si las previsiones de los expertos se cumplen, El sueño (La cama) podría superar ambas cifras y marcar un nuevo hito en la historia del arte.

Un mes decisivo para el mercado del arte

Noviembre es una fecha señalada en el calendario de las grandes casas de subastas, que reúnen en Nueva York sus mejores piezas para captar la atención de coleccionistas de todo el mundo. Aunque el protagonismo lo acaparan las ventas de arte de los siglos XX y XXI, en los últimos años categorías como los objetos deportivos y los artículos de lujo han ganado terreno en este mercado multimillonario. En ese contexto, la expectación por la subasta de la obra de Kahlo sitúa a Sotheby’s en el centro de atención internacional.