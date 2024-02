La obra que Pedro Almodóvar ha prestado al Museo Thyssen

El Museo Thyssen dedicada una gran retrospectiva a Isabel Quintanilla. Una artista del grupo de pintores realistas de Madrid que, aunque conocida entre los amantes del arte, para el público todavía puede resultar muy poco conocida. Uno de los motivos es que su obra, en gran parte, se vendió fuera de nuestras fronteras, en Alemania. Eso ha hecho, por ejemplo, que no exista todavía una relación exacta de todas sus trabajos, que está en museos internacionales, pero también en colecciones particulares.

La comisaria de la exposición, Leticia de Cos Martín, comenta que todavía no existe un catálogo razonado de la obra Isabel Quintanilla y que el montaje de la retrospectiva, la más importante que se ha dedicado a ella desde 1996, haya conllevado una ardua tarea, no solo para obtener los préstamos, sino para averiguar dónde estaban algunas de sus pinturas. La propia Leticia de Cos reconoce que cuando acudía a un particular para pedir en préstamo un óleo o un dibujo, el mismo propietario les informaba que conservaba otras pinturas o dibujos de la artista. «Ella nunca dejó ninguna referencia o un cuaderno donde había apuntado lo que vendía. Cuando terminaba una obra, la ofrecía a la galería y esta la vendía».

Esto ha propiciado que incluso su hijo, Francesco, encontrara piezas de las que no tenía memoria. «Ahora lo tenemos todo. Es el momento adecuado para poder hacer una catálogo razonado. Creo que es imprescindible», asegura Leticia de Cos. En la muestra hay óleos que ha costado obtener, como «Homenaje a mi madre», el último en colgarse en las paredes de la exposición, que provenía de Múnich, y otros que pertenecen a ilustres propietarios conocidos por todos. Uno de ellos es Antonio López, que también atesora lienzos de su mujer, María Moreno, y que ha prestado un cuadro de Isabel Quintanilla, aunque no se ha precisado en la cartela cuál es. Ahí solo se indica: coleccionista privado. El otro inesperado prestador es el director de cine Pedro Almodóvar, un admirador de esta artista, de la cual conserva algunos trabajos. En esta muestra puede contemplarse «Besugo», de su propiedad.