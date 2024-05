El Reina Sofía rectifica y cambia el nombre de un programa que utilizaba el lema de Hamás

El Museo Reina Sofía celebra, entre el 8 de mayo y el 30 de septiembre, un programa especial de solidaridad con Palestina "como grito al cese de la guerra y el genocidio en la región del Máshreq" y ante la situación "de emergencia que atraviesa Gaza desde octubre de 2023". La intención del centro de arte es que, "crear espacios colectivos de pensamiento crítico sobre el complejo escenario geopolítico actual, así como apoyar a artistas y comisari+s palestin+s a fin de conectar sus luchas y vivencias con las redes de solidaridad internacional". Sin embargo, la elección del título del programa, por elocuente, ha generado las críticas. La institución dirigida por Manuel Segade había elegido "Desde el río hasta el mar", lema que utiliza el grupo terrorista Hamás.

La Embajada de Israel en España criticó el ciclo de actividades y el título del programa ante lo que el museo negó alentar, en una aclaración publicada en su web, que "en ningún caso" llama a la guerra o a la violencia. "Desde ese llamado al respeto a la vida -y en ningún caso desde el aliento a la guerra o a la violencia, ni referido de ningún modo a la desaparición del Estado de Israel- este programa quiere resonar con las voces que claman por la paz en todo el planeta".

Tras las críticas, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) envió una carta al museo español mostrando su preocupación por los términos empleados y solicitando también una revisión del contenido, que consideraban parcial. "Es preocupante ya que el pensamiento crítico y las redes de solidaridad internacional no pueden prosperar en un debate unilateral basado en información infundada, sin abordar verdaderamente la complejidad de la situación. Si la paz y la armonía son realmente las aspiraciones, este enfoque es erróneo y se queda corto", señalaba este organismo. «El encuadre de «lema poético», como se explica en la introducción del programa, es engañoso. Es preocupante que tal frase figure en su página web oficial», reclamaban.

El lema "Desde el río hasta el mar" se remonta a la carta fundacional de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), adoptada en 1964 y defiende, de facto, la desaparición de Israel con un Estado de Palestina que se extienda desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo. Desde hoy, ese título del programa ha sido sustituido por "Encuentros de pensamiento crítico Solidaridad internacional con Palestina", según consta en la propia web del museo.

El programa del simposio comprende conferencias -como la de la politóloga francesa feminista y antirracista Françoise Vergès-, conversaciones, encuentros con artistas palestinos -como Yazan Khalili-, cápsulas sonoras, una publicación de la confederación de museos L'Internationale, o la sexta edición del Picnic del barrio, atravesada por "la reivindicación" de que finalice la guerra en Gaza. Asimismo, según el museo, el ciclo tiene como pieza dos obras incluidas recientemente en la Colección del Museo y que abordan el pasado y presente de la guerra en Palestina: 'Chronique d'un assasinat' de Amos Gitai y 'At Those Terrifying Frontiers Where the Existence and Disappearance of People Fade Into Each Other' de Basel Abbas y Ruanne Abou-Rahme.