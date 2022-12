Isabel Coixet firma con “El techo amarillo” un documental ejemplar sobre abusos sexuales: “Ya estoy harta de la glorificación de un tipo de agresor”

No le gustan en exceso los besos, los abrazos y en general todas esas muestras de afecto socialmente aceptadas que tienen que ver con el porcentaje de contacto físico asumible por un solo individuo, pero si hay algo en lo que Isabel Coixet confía, además de que nunca se es demasiado viejo para morir joven y en la vida secreta que esconden las palabras, es en el progresivo despertar combativo de las mujeres, en la capacidad contemporánea de señalamiento justificado, de denuncia, de revelamiento, de acusación fundada, de grito acreditado, en la potestad para no callarse, para no guardar silencio, para no perpetuar nuestra figura de sujeto histórico pasivo.

“Las mujeres están nombrando las cosas”, asegura la personalísima y curtida cineasta, autora de títulos tan sensiblemente nutritivos como “Mi vida si mí”, “Mapa de los sonidos de Tokio”, “Cosas que nunca te dije”, “Ayer no termina nunca” o “Nadie quiere la noche” durante la entrevista que mantenemos con ella en una de las salas de cine de los Renoir con motivo del estreno “El techo amarillo”, una suerte de delicado pasadizo del horror en forma de documental donde la autora relata a través del testimonio de las víctimas (en su momento alumnas), los casos de abusos sexuales continuados que se produjeron en el seno del Aula de Teatro de Lleida durante más de veinte años por parte de Antonio Gómez, uno de los profesores que posteriormente fue nombrado director. Los cuatro minutos de ovación al grito de “yo sí te creo” tras finalizar la proyección en el Teatro Victoria Eugenia en el marco de la pasada edición del Festival de San Sebastián dan buena cuenta de la dimensión social y emocional que supone su estreno hoy en las salas españolas.

¿En qué momento sientes que el periodismo resulta insuficiente para contar todo lo que había pasado? ¿Cuándo percibes que hay algo más grande?

El artículo que dio origen a este documental, era un documento maravilloso, estaba muy bien escrito, muy bien documentado, pero es verdad que cuando lo leí tuve la sensación de que me faltaba algo. En estos textos no salían sus fotos, eran solo iniciales y aunque entiendo que en ese momento no quisieran darlos y lo entiendo perfectamente, sentía que había tanta fuerza en esos testimonios que necesitaba saber cómo eran sus caras, cómo eran estas mujeres, y por qué nosotras siempre tenemos que sentir esta vergüenza a la hora de verbalizar las cosas, cuando para mí era clarísimo que lo que contaban que había pasado, había ocurrido, que el hecho de que los abusos hubieran prescrito cuando se denunciaron no significaba que no hubieran sucedido y me parecía además que había alrededor de la trama una connivencia de silencio que me parecía increíble. ¿Cómo es posible que el entorno haya callado? ¿Que se las ponga en tela de juicio? Este documental nace esencialmente de la indignación, de la rabia.

¿A qué se debe la decisión de no ficcionar el hecho en sí?

La primera vez que hablé con las chicas sabía algo que quería hacer, que quería contar, pero no tenía claro cómo iba a hacerlo. Pensé al principio en una ficción pero después sentí que eso no iba a reflejar el componente genuino, auténtico que yo experimenté cuando las vi y las escuché. Necesitaban ser escuchadas porque había un componente injusto en todo ese ejercicio de revictimización que supone el hecho de que toda la gente te ponga en tela de juicio que necesitaba desmontar. Ahora todo el mundo las cree, pero no siempre fue así. En un mundo ideal no haría falta que alguien hiciera un documental para que la gente crea en la verdad de las cosas. Pero bueno, las cosas suceden cuando suceden.

De la misma forma que se alude al pretexto durante el documental de que en el teatro había una tendencia a tocarse, a besarse, a propiciar el contacto entre actores, ¿has vivido como cineasta situaciones incómodas dentro del mundo del cine?

Bueno es que lo difícil en este caso sería pensar en alguna mujer que no haya vivido esta situación. Señálame alguna. Desde el momento en el que eres una niña de diez años y vas en el autobús y notas cómo alguien se frota por detrás. Abusos de poder ha habido muchísimos, pero, por ejemplo, yo soy una persona cero besucona y cero tocona, desde pequeña. Este argumento de la fina línea en el teatro o en el cine siempre me ha parecido absurdo. Vamos a ver, que yo he dirigido a grandes actores en escenas de sexo sin ningún problema en donde tenía que parecer que los protagonistas llevaban siete horas follando sin tener que haberlo hecho previamente. La magia justamente del teatro o el cine, de la ficción, es que no hace falta. He rodado escenas de masturbación y jamás le he pedido a una actriz o a un actor que se masturbe. Nuestro trabajo consiste en que las cosas sean verosímiles y en encontrar la verdad en algo que es falso.

¿Tienes la sensación de que conceptos como “consentimiento” o “víctima” se han resignificado en los últimos años?

Creo que el consentimiento es un concepto estrictamente patriarcal. Yo siempre veo las palabras y el consentimiento siempre lo he visualizado como algo perverso, parece que no hay otro remedio que asumir, que aceptar, que ser sujeto pasivo. Si solo consentimos, ¿dónde está la búsqueda del placer? Y en el caso de la palabra víctima es interesante, porque está unida a un concepto negativo, a un estigma. Una de las cosas que ha frenado a mucha gente para denunciar los abusos ha sido precisamente el no quererse ver como víctima. La sociedad no quiere víctimas y sin embargo siente una extraña fascinación por los agresores, no hay más que ver el boom de las series sobre los «serial killers». Estoy harta de la palabra “carismático”, harta de la glorificación de este tipo de perfiles, de este tipo de agresores. No pienso ver una serie más de este tipo donde haya una chica desnuda con la barriga abierta al lado de un río (remata entre risas).