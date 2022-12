Crítica de “El techo amarillo”: no es teatro, son abusos ★★★★☆

Directora: Isabel Coixet. Guion: I. Coixet y Laura Ferrero. Música: Chop Suey. Fotografía: Nadia Zafra. España, 2022. Duración: 94 minutos. Documental.

Lo sabemos ahora gracias a Coixet: que, por ejemplo, una de las niñas no lo recuerda todo, han pasado muchos años, pero sí el techo amarillo que miraba fijamente mientras Antonio Gómez se le echaba encima. Fue una de tantas, una de las terribles historias que nueve mujeres decidieron denunciar en 2018 contra dos de sus profesores, el tal Gómez y Rubén Escartín, del Aula de Teatro de Lérida, que abusaron sexualmente de sus alumnas menores de edad entre 2001 y 2008. Aunque fue demasiado tarde. Quizá las frenó la vergüenza, el miedo, no volver de nuevo a aquellos humillantes episodios.

El caso ya había prescrito, aunque este puñado de testimonios iban a conseguir revelar que «aquello» (los tocamientos, los besos, las «visitas» al dormitorio durante los viajes de la clase, las lecciones erotizadas siempre) no era ni será nunca arte dramático, ni arte social, ni arte a secas, sino las acciones de dos deleznables pedófilos. Coixet ha reunido a estas chicas para que no lo olvidemos nunca y recomponer el perfil de ambos sujetos, su modus operandi, las dudas de las confundidas adolescentes («creí que yo era la elegida», confiesa una, para luego añadir que, en realidad, solo sintió asco, como el resto), el silencio de quienes pudieron hacer algo entonces. Por favor, no nos callemos más.

Lo mejor

Aunque lo que narran es terrible, saber lo sucedido por boca de las víctimas.

Lo peor

Constatar que cuando sucedieron estos hechos muchos decidieron callar.