Crítica de 'Misión Panda en África': Al rescate de la dragona ★★★

Menudos nombres.

Aviso, no confundir Po (el protagonista de «Kung Fu Panda») con Ping, el de esta cinta, porque, aunque pertenezcan al mismo grupo animal, este no tiene ni idea de artes marciales; bien al contrario, se trata de un jovencito educado y valiente que decide emprender un largo viaje desde su Asia natal hasta el continente africano cuando una mona con muy mala leche y un cocodrilo que va de gracioso pero maldita la ídem raptan a la mejor amiga de Ping, la dragona Jielong, que, al contrario de lo que dice la leyenda, no escupe fuego, sino que con el aliento puede dejar a cualquiera congelado.

Y entre hienas amenazadas de muerte y peligrosos leones, Ping intenta salvarla y evitar de paso una escabechina.

Este nuevo (y van no sé cuántos) canto animado a la amistad para un público muy, pero mucho, infantil posee una buena técnica, pero es sosito. Preferimos las porrazos que endiña Po.

Lo mejor: El publico infantil puede pasar un buen rato con esta cinta de aventuras.

Lo peor: Por mucho que hablen de tikTok y memes, la historia es, al cabo, más de lo mismo.