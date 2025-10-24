Crítica de 'Pequeños calvarios': Patéticos humanos ★★★

Como los lobitos (y citarlos no es baladí en una cinta donde metafóricamente aparecen tres animales con bastante peso en el guion), cinco son los relatos que se agrupan en la rara nueva película de Javier Polo Gandía, cinco pequeños y patéticos «calvarios» que padecen los personajes de estas historias unidas por la enigmática presencia de un relojero en calzoncillos con muy mala leche y el locutor de un programa radiofónico nocturno. De calidad, como suele ocurrir siempre en filmes así, distinta.

La primera tiene gracia: una joven se queja de que su pareja le presta más atención al perro que a ella misma, con la cosa de que este lleva muerto dos años. Las redes, la televisión, se vuelcan ridículamente en el tema cuando el can... desaparece. En la segunda, un hipocondríaco bastante pesado intenta decirle a sus amigos que esta vez sí que se muere de verdad, aunque ninguno se lo tome en serio. Menos mal que aparece un escarabajo y le ayuda a superarlo... En la tercera, la vida de una profesora de yoga muy zen se ve perturbada por la llegada de una nueva vecina con cara de loca y su loro, que no calla. En la cuarta, un señor que admite no soportar al género humano se marcha de vacaciones al camping de siempre y descubre que todos allí se portan de manera siniestramente extraña.

Sobre la última no diremos nada para que siga el misterio. Una curiosa y en ocasiones absurda y surrealista comedia negra que parece confirmar lo que sospechábamos: gracias a esta sociedad nuestra, a casi todos nos falta un tornillo, o dos.

Lo mejor: Algunas de sus historias tienen más gracia que otras, como la del hipocondríaco.

Lo peor: Es un filme en el que si no se «entra» te quedas fuera desde casi el principio.