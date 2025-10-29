El fenómeno de "Las guerreras k-pop" llega a los cines este fin de semana

Quizá si se preguntara cuáles son los productos disponibles en Netflix más rentables, algunos enumerarían piezas como "Breaking Bad" u "Orange is the new black". No obstante, los números desde este verano presentan una realidad distinta: el mayor de sus éxitos le corresponde a una película de animación cuya sinopsis gira en torno a unas artistas musicales coreanas.

"Las guerreras k-pop" está disponible en streaming desde el 20 de junio. Lo qué ha acontecido desde esa, aparentemente, indiferente fecha no deja lugar a la duda: más de 300 millones de visualizaciones, un lanzamiento en cines estadounidenses recaudando 18 millones de dólares, superando así a otras rivales de cartelera como "Weapons", y una banda sonora con reproducciones constantes. La canción "Golden" constituye la número uno de la lista Billboard ininterrumpidamente y se ha convertido en el emblema melódico del audiovisual.

Una industria comercial que llega a España con karaoke

Esta mina de oro ha hecho que la empresa de vídeo bajo demanda haya emprendido todas las acciones requeridas para seguir explotándola: además de rumorearse una secuela, el Teatro Gran Vía de Madrid presentará un espectáculo durante diciembre y enero. Más próximo en el tiempo, llega a la Península Ibérica la experiencia ante la gran pantalla de la película, replicando lo que ya se hizo hace dos meses en Norteamérica.

Los fans de las aventuras de Rumi, Mira y Zoey no deberán demorarse si desean poder ver desde la butaca la cinta, pues sólo estará proyectada entre este viernes y domingo. Además, algunos cines, como los Kinépolis o el Filmax de Barcelona, presentan sesiones con una opción inmersiva: el "sing-along". Los espectadores podrán cantar las melodías del filme durante su visionado, creando un karaoke fílmico.

La trama sigue al trío de artistas que conforman la banda de k-pop, como se conoce a la música pop en Corea del Sur, HUNTR/X. Cual Batman asiático, cuando cae la noche se transforman en unas justicieras que tienen como objetivo librar a la humanidad de demonios.

El fenómeno fan ha recaído a su vez en las artistas elegidas para interpretar los momentos musicales del metraje. Ellas son EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami. Hace tres semanas acudieron al programa de Jimmy Fallon, en el cual dieron una versión en vivo de "Golden". El vídeo en Youtube ya recoge 30 millones de visualizaciones y otro millón de me gustas, por lo que el fervor aún se mantiene. Queda aún universo por explotar y degustar.