¿Cuándo podremos ver en Netflix el 'Frankenstein' de Guillermo del Toro?

El pasado viernes 24 de octubre se estrenó en cines 'Frankenstein', la prodigiosa adaptación del director mexicano Guillermo del Toro de la novela de Mary Shelley.

Apenas dos semanas después, el viernes 7 de noviembre, podrá verse en Netflix la cinta.

El 'Frankenstein' de Del Toro está protagonizado por Oscar Isaac en el papel de Viktor Frankenstein y Jacob Elordi encarnando a la criatura.

La película, que tuvo su prestreno en el Festival de Venecia, vuelve a contar, con cotas estéticas jamás alcanzadas, la historia del científico brillante y obsesivo, Victor Frankenstein, quien en su ambición por desafiar a la muerte, da vida a una criatura ensamblada con partes de cadáveres. Pese a tratarse de una proeza científica, Frankenstein considera que la criatura carece de inteligencia y la rechaza. Dolida, esta se rebela contra su creador.