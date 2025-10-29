Empieza a rodarse 'El profesor', la nueva película protagonizada por Javier Gutiérrez

Se rueda en Asturias 'El profesor', el nuevo largometraje escrito y dirigido por Daniel Castro y protagonizado porJavier Gutiérrez y Gonzalo de Castro.

El rodaje transcurre en distintas localizaciones del Principado de Asturias, entre ellas el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, el Campus del Milán y el Edificio Calatrava, el casco histórico de Avilés y el Centro Niemeyer, que se transformarán en escenarios clave del universo del protagonista. El rodaje en Asturias se prolongará hasta el 14 de noviembre, antes de trasladarse a Bogotá (Colombia) para su segunda fase entre el 19 y el 27 de noviembre.

Producida por Atresmedia Cine, Gonita, 4 Cats Pictures y Una nueva comedia AIE en coproducción con Vaya Films, 'El profesor' es una comedia con tintes dramáticos inspirada en hechos reales. La película aborda temas actuales como la soledad y el autoengaño, combinando humor y emoción para ofrecer una mirada honesta sobre la vulnerabilidad digital, la necesidad de afecto y el deseo de creer.

Con este proyecto, Javier Gutiérrez, ganador de dos Premios Goya por 'La isla mínima' y 'El autor', afronta un nuevo reto interpretativo, ya que su coprotagonista es, en gran parte, la pantalla de un ordenador, en una historia que sigue muy de cerca a su personaje.

"Me llamó la atención de 'El Profesor' que es una historia que demuestra cómo el amor nos convierte en seres frágiles y vulnerables, perdidos en una sociedad cada vez más abocada a la soledad. Un guion brillante y divertido con unos diálogos perfectamente construidos", destaca Javier Gutiérrez.