Nicole Wallace, actriz de la trilogía Culpa Nuestra: "Me he besado en cámara con una persona con la que no me gustaba nada"

Las escenas íntimas en el cine y las series son, con frecuencia, uno de los mayores retos para los intérpretes. Aunque ante la cámara puedan parecer naturales o apasionadas, detrás de ellas hay un trabajo técnico y emocional complejo, marcado por la confianza, la profesionalidad y, muchas veces, cierta incomodidad.

La actriz española Nicole Wallace, conocida por su papel en la trilogía Culpa Nuestra, ha reflexionado en varias entrevistas tras los estrenos de sus películas y series, sobre las escenas románticas y sexuales donde habló con total sinceridad sobre lo que implica grabarlas.

"Dices acción y entras...hay una adrenalina"

La actriz aseguraba que se ha tenido que besar y tener relaciones en cámara con una persona con la que no le gustaba besarse. Hablaba de la sensación de entrar en escena : "Dices acción y entras...hay una adrenalina" explica Wallace que, aunque forma parte del trabajo interpretativo, no siempre resulta sencillo.

"Si digo que no me he sentido incómoda, estaría mintiendo"

Cuando el entorno del rodaje predomina el género masculino, que suele ser la mayoría de las veces según Wallace: "El 80% del equipo siguen siendo hombre y eso es algo difícil de gestionar, sobre todo cuando es tu primera película y tu primera escena".

Además, reconoció que esas experiencias íntimas no son nada cómodas : "Si digo que no me he sentido incómoda en ninguna escena de sexo, estaría mintiendo".

Escenas íntimas de la película Culpa Nuestra La Razón

"Tuve suerte de conocer a mi compañero"

La actriz destacó que su experiencia fue más llevadera gracias a la relación de confianza con su compañero de reparto: "Tuve muchísima suerte porque ya conocía a mi compañero. No me quiero ni imaginar cómo hubiese sido si no hubiese tenido esa confianza con él".

"Para mí fue lo más fácil, poder despreocuparme. Ya partimos desde una confianza que lleva muchos años trabajándose. Cuando nos ponen delante de la cámara a probar cosas...pan comido".

Sin embargo no deja de ser un "juego" con humanos, sentimientos y con cuerpos. La actriz también reflexionó sobre el componente emocional que implican estas secuencias y sobre la necesidad de normalizar el diálogo sobre las escenas íntimas y garantizar que los rodajes se desarrollen en un entorno seguro, empático y profesional.

El nuevo rol en el sector audiovisual

Para poner fin o reducir al máximo la incomodidad de los actores en ciertas escenas íntimas, se ha creado un papel que se conoce como el "coordinador de intimidad".

Surge a partir del movimiento Metoo en Hollywood en 2017 tras las denuncias de acoso sexual contra el productor Harvey Weinstein.

La persona que acoge este cargo se dedica de manera individual a tener charlas o conversaciones con los actores que van a protagonizar escenas íntimas. El propósito es que de manera libre, cómoda y sin estar delante del equipo los actores decidan hasta donde están dispuestos a llegar, para luego llegar a un acuerdo mutuo. Una figura imprescindible para el desarrollo de ciertas escenas íntimas.