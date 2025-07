¿Por qué Peter Jackson ya no hace películas e intenta resucitar aves gigantes?

Han pasado once años desde su última dirección. El cineasta Peter Jackson, director de seis largometrajes del universo de 'El señor de los anillos', parece haber descuidado la gran pantalla en los últimos años, como apunta el medio francés 'Le figaro'. Desde 2014, cuando se estrenó 'El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos', hasta la actualidad, el neozelandés se ha centrado principalmente en documentales, como 'For the Fallen' en 2018; o la serie, 'The Beatles: Get Back', para Disney+ en 2021.

¿A qué se debió este cambio de opinión? En una entrevista con 'Screenrant' de principios de mes, el cineasta aclaró la situación, afirmando que "definitivamente no estaba retirado". Al contrario, confesó que estaba trabajando en tres guiones diferentes.

Peter Jackson De-extinction ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Entre estos proyectos se encuentra la próxima película de 'El señor de los anillos', titulada 'La caza de Gollum'. Según Peter Jackson, está actualmente en desarrollo y se espera que se estrene el 17 de diciembre de 2027. Jackson solo producirá y escribirá el guion, bajo la dirección de Andy Serkis, quien interpretó a Gollum en la trilogía. Otros proyectos mencionados por el cineasta de 63 años se mantienen en secreto. Según 'Screenrant', los fans tendrán que esperar para obtener más información.

El regreso del moa gigante: 3,5 metros de pájaro

Al mismo tiempo, Peter Jackson dedica su tiempo a la biotecnología. Es el principal inversor de la empresa Colossal Biosciences, que anunció el martes 8 de julio la implementación de un ambicioso programa para la desextinción del moa gigante, un ave endémica de Nueva Zelanda cuyas nueve especies desaparecieron por completo hace 600 años.

Esta ave es una de las más grandes que han habitado la Tierra, con 3,5 metros de altura. Su desaparición coincide con la llegada de los maoríes en el siglo XIII , quienes se alimentaban de sus huevos. "Recuperar al moa sería tan emocionante, si no más, que cualquier película que pudiera hacer", enfatiza el cineasta. "Sería una experiencia que superaría cualquier otra hoy en día".

Según información de 'Libération', 13 de los 15 millones de dólares destinados a la investigación científica proceden de Peter Jackson, un gran entusiasta del animal, del que posee entre 300 y 400 huesos.