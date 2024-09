Sigrid Nunez, la escritora tras el éxito de Almodóvar

El León de Oro para «La habitación de al lado» convierte la vuelta al largometraje de Almodóvar en todo un triunfo. Pero, en realidad, para quien resulta quizás verdadera confirmación definitiva de su éxito internacional es para la novelista estadounidense Sigrid Nunez, autora de «Cuál es tu tormento» (2020), la novela que ha adaptado en esta ocasión el cineasta manchego, publicada en nuestro país por la editorial Anagrama. Veterana escritora de origen un tanto exótico (madre alemana y padre chino-panameño), pero netamente neoyorquina, Sigrid Nunez, quien fuera secretaria de la mítica Susan Sontag durante los años de recuperación de esta, se ha transformado en las últimas décadas en una de las figuras más destacadas del panorama literario estadounidense.

Con nueve novelas, varios relatos y colaboradora habitual en medios como el «New York Times», «Harper´s», «The New York Review of Books», la «London Review of Books» o el «Wall Street Journal», entre otros, su estilo sofisticado pero directo, elegante y claro, además de su equilibrada combinación de drama, humor, ironía y reflexión social, la ha llevado a convertirse en algo así como la heredera de la ya fallecida −y ahora casi cancelada− Alice Munro o en una nueva Virginia Woolf neoyorquina. No es extraño que Almodóvar, que adaptara a Munro en Julieta (2016), pusiera el ojo (y la bala) en ella. Se podrá decir lo que se quiera del director, pero su instinto literario (fiel al sello Anagrama para entendernos) rara vez le falla.

Y es que «Cuál es tu tormento,» pese a que sus mejores virtudes son precisamente aquello que más difícilmente puede trasladarse fielmente a la pantalla, es decir: los momentos reflexivos y anecdóticos, las historias dentro de historias, las digresiones de la narradora y protagonista, así como las constantes citas y referencias literarias (a Foster Wallace, Ford Madox Ford, Kafka e incluso su propio título, tomado de Simone Weil) o cinéfilas (Chantal Ackerman, Elaine May, John Waters...), es también material de genuino melodrama almodovariano. Es un buen año para Almodóvar pero también para Sigrid Nunez.