El verano tiene su fenómeno cinematográfico: "Weapons" da la sorpresa y lidera la taquilla

El verano cinematográfico viene siempre con sorpresas. La de este años es la película de terror "Weapons", cuyo arranque en la taquilla estadounidense ha desbancado a la nueva entrega de los legendarios héroes de Marvel, "The fantastic four: first steps/Los 4 fantásticos: primeros pasos", que cayó a la tercera posición, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

La primera del ránking es "Weapons", el filme escrito, producido y dirigido por Zach Cregger que cuenta la desaparición de unos niños compañeros de estudios de la misma clase en la escuela, se estrenó con una recaudación de 42,5 millones de dólares a nivel local y 70 millones en todo el mundo, triplicando con su recaudación su presupuesto, de unos 32 millones, en apenas dos semanas.

La película de terror de Zach Cregger recaudó 25 millones de dólares en 3.450 cines norteamericanos durante la segunda semana, con una caída del 43 % con respecto al primero. La cinta se benefició de las excelentes críticas del público y las tendencias en redes sociales, que atrajeron a un gran público. La historia demuestra el buen estado de forma del género, que en los últimos tiempos ha logrado grandes resultados en la taquilla de salas. Sagas como "Destino Final", "28 años después" y el regreso de "Sé lo que hicísteis el último verano" certifican la buena salud del género de terror.