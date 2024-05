Will Smith sacude Madrid: vuelve "Bad Boys"

El actor Will Smith regresa a la gran pantalla y lo hace además en Madrid, donde hace parada para dar lustre a la nueva entrega policial que protagoniza junto a Martin Lawrence. Lo hace con las aguas ya calmadas tras su incidente en los Oscar de 2022, que le ha costado un tiempo de ostracismo. Regresa con "Bad Boys: Ride or Die", la nueva entrega de la saga de comedias de acción en la que dos policías de Miami se enfrentan al crimen con sus particulares métodos y que se estrenará en España el próximo 7 de junio.

Smith lleva a cabo una visita exprés a la capital, donde tiene previsto participar como invitado en "El hormiguero" (Antena 3), aunque antes el actor estadounidense ha concitados las miradas durante posado fotográfico para un grupo de medios de comunicación en la plaza de Cibeles.

La película, dirigida por Adil & Bilall ("Rebel", "Bad Boys for Life") y escrita por Chris Bremner ("El hombre de Toronto", "Bad Boys for Life") es la cuarta de la serie protagonizada por Smith y Lawrence. La original "Bad Boys" se estrenó en 1995; en 2003 llegó a los cines "Bad Boys II" y en 2020 "Bad Boys for Life". En esta nueva entrega los policías "más famosos del mundo" regresan con la habitual mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado, ya que se dan a la fuga.