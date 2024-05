Will Smith reaparecerá en España tras su polémico guantazo en los Oscars

Uno de los nombres propios de la década de los 90’s en el cine norteamericano es Will Smith que, gracias a su increíble carisma, consiguió cautivar al gran público, con papeles que pasaran a la posteridad del imaginario colectivo, siendo uno de los actores más importantes del Hollywood reciente. Sin embargo, esta increíble carrera tendrá una mancha negra de por vida, un episodio oscuro que acompañará para siempre al príncipe de Bel-Air. El guantazo que le propinó al comediante y actor Chris Rock en la gala número 94 de los premios Oscars, ensució uno de los instantes más importantes de su trayectoria, ya que instantes después fue premiado como el mejor actor de ese año, pero su imagen quedo mermada por su agresión en directo. Tras esa polémica, Will Smith se ha mantenido alejado de los focos, pero el actor ha decidido volver a la escena pública y para ello se ha servido de uno de sus grandes amigos, que precisamente vive en nuestro país.

El golpe de suerte de Pablo Motos

Pablo Motos no pudo contener su entusiasmo este lunes al anunciar la visita de un invitado muy especial a "El Hormiguero" , Will Smith. Esta será la novena vez que el icónico actor se entrevista con el presentador valenciano.La última aparición de Smith en el programa fue en enero de 2022, cuando se conectó por videollamada desde Londres para promocionar su película "El Método Williams" ("King Richard"). Anteriormente, el 8 de enero de 2021, Smith visitó el plató junto a Martin Lawrence para presentar "Bad Boys for Life", la tercera entrega de la popular saga. Esa visita fue un gran éxito, alcanzando un 20,4% de cuota de pantalla y casi tres millones y medio de espectadores (3.493.000).

"En la vida uno se encuentra algunas personas malas, pero también a mucha gente buena", comentó Motos sobre Smith al anunciar la próxima entrevista. El presentador recordó emocionado el impacto que tuvo la primera visita del actor en 2009: "Fue mi golpe de suerte. Cuando vino en 2009 cantó 'El Torito Bravo' de El Fary y aquello me hizo existir en España y en Hollywood. A partir de ese momento, ya nada fue igual". Un regreso que será pletórico para Will Smith que se apoyará en uno de sus grandes amigos tras pasar dos años bastantes complejos.