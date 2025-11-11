¿Cuánto dinero ha ganado Rosalía con su nuevo disco Lux? Esta es la cifra que podría haber cobrado

Rosalía no lanza discos, lanza terremotos. Su nuevo álbum, Lux, ha arrasado en plataformas de streaming y ha puesto a medio planeta a reproducir sus canciones en bucle. En solo 24 horas, la artista consiguió lo que muchos no logran en toda su carrera, más de 42 millones de escuchas en Spotify. Pero detrás de ese aluvión de cifras hay un dato que todo el mundo quiere saber: ¿cuánto dinero deja realmente semejante hazaña?

Lux: el lanzamiento más potente de Rosalía

El 7 de noviembre de 2025 se publicaba Lux, el cuarto trabajo de estudio de Rosalía y, probablemente, el más ambicioso hasta la fecha. En apenas un día, el álbum batió récords históricos en Spotify al superar los 42,1 millones de reproducciones, convirtiéndose en el debut más exitoso para una artista de habla hispana.

Rosalía en Los40 Music Awards. gtres

Con 12 de sus 15 temas entre las canciones más escuchadas del mundo, Lux no solo consolidó a Rosalía como icono global, sino que confirmó el poder del streaming como motor económico del negocio musical actual.

¿Cuánto paga Spotify por cada reproducción?

Los ingresos por streaming no son un misterio, pero sí un puzle con muchas piezas. Las tarifas varían según el país, el tipo de usuario (premium o gratuito) y los acuerdos entre discográficas y artistas.

En 2025, la media más aceptada es de entre 0,003 y 0,005 dólares por reproducción lo que equivale a unos 0,0027 a 0,0046 euros. Puede parecer poco, pero cuando se multiplican millones de veces, el resultado impresiona.

Cálculo estimado: lo que habría ganado Rosalía con Lux

Si aplicamos esa tasa media a las cifras del primer día, los números hablan por sí solos. Con 42,1 millones de streams y una tarifa aproximada de 0,004 dólares por reproducción, la artista habría generado alrededor de 168.000 dólares brutos, es decir, unos 155.000-160.000 euros al cambio.

Rosalía explorará "mística femenina" y "espiritualidad" en 'Lux', con colaboraciones desde Björk a Estrella Morente SONY MUSIC SPAIN Europa Press

Claro, ese dinero no llega íntegro a su bolsillo. Los ingresos se reparten entre discográfica, productores, editores y derechos editoriales. Aun así, la cifra sitúa a Lux como uno de los lanzamientos más rentables del año en el mercado hispano.

Y si tenemos en cuenta que el álbum ya supera los 100 millones de escuchas globales, el cálculo total podría rondar el medio millón de dólares brutos solo en Spotify.

Más allá de las cifras: el valor real del éxito

Hablar de dinero es solo una parte del fenómeno. Lo que Lux representa para Rosalía va mucho más allá de la cuenta corriente. Con cada lanzamiento, la catalana eleva la producción, arriesga en sonido y redefine su propio estilo. Esa autenticidad es lo que multiplica su valor comercial, no solo en escuchas, sino en giras, contratos publicitarios y colaboraciones internacionales.

Cada millón de reproducciones es una métrica, sí, pero también una confirmación de que Rosalía domina las reglas del juego digital. Y lo hace sin perder su sello, ni su capacidad para convertir cada lanzamiento en un evento global.