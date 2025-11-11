La cita gastronómica de Rosalía en una pizzería napolitana del centro de Madrid

Rosalía es la protagonista indiscutible de la semana tras el lanzamiento de "Lux", su cuarto álbum. La artista catalana, que se encuentra inmersa en la promoción de su disco, se ha dejado ver en los últimos días por España antes de volar a EEUU para continuar con su ruta de medios. El pasado viernes acaparó todas las miradas en LOS40 Music Awards Santander 2025 en Valencia.

Cita gastro en Madrid

Exprimiendo al máximo sus últimos días en España antes de poner rumbo a Estados Unidos para continuar con su promoción en el programa de Jimmy Fallon esta semana, Rosalía ha disfrutado de un plan gastro Sasà, una pequeña pizzería regentada por una familia de Nápoles situada el barrio de Argüelles de Madrid. La artista revolucionó con su presencia el local y no dudó en fotografiarse con los allí presentes.

Rosalía en Los 40 Music Awards 2025 en Valencia Gtres

Ha sido la cuenta oficial de la pizzería Sasá de Instagram la encargada de desvelar la visita de Rosalía al local este lunes 10 de noviembre por la noche. "Rosalía en la pizzería Sasà. Muchas gracias por venir a visitar", agradecen públicamente a la cantante en redes.

Este restaurante, tal y como reza en la págia web oficial, fue fundado por dos hermanos de Nápoles que quisieron traer los sabores de su tierra a Madrid. Además de ser especialistas en pizza napolitana, cuentan con una extensa carta de platos de pastas y otros manjares típicos del sur de Italia.

Casa Macareno, otro de los favoritos de Rosalía en Madrid

Rosalía tiene el don de convertir en viral todo lo que toca, escucha o visita. Otro de los restaurantes favoritos de Madrid de la artista es Casa Macareno, en el que se le ha visto disfrutando de su carta castiza en más de ocasión. Situado en el barrio de Malasaña, cuenta con una larga lista de espero y se recomienda reservar con semanas de antelación.