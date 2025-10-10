Disney negocia con Scarlett Johansson para que interprete a la villana en la versión de acción real de Enredados

Disney ha retomado el desarrollo de la versión en acción real de "Enredados", una de las películas más exitosas de su catálogo reciente, estrenada originalmente en 2010. Según ha adelantado el medio estadounidense Deadline, el estudio se encuentra en conversaciones con Scarlett Johansson para que interprete a la villana principal de la historia, la madrastra de Rapunzel, un personaje clave en el relato. La participación de Johansson, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, supondría un impulso importante para un proyecto que había permanecido detenido durante varios meses por cuestiones creativas y de calendario.

Por ahora, Disneyno ha confirmado quién dará vida a la protagonista, aunque la incorporación de Johansson reforzaría el atractivo de la producción, gracias a su amplia trayectoria en el cine comercial y su experiencia en grandes franquicias como el universo cinematográfico de Marvel.

La película original cuenta la historia de Rapunzel, una princesa secuestrada cuando aún es un bebé por Madre Gothel, una mujer que la mantiene encerrada en una torre aislada para aprovechar el podermágico de su largo cabello, capaz de conservar la juventud. La relación entre ambas, marcada por la manipulación y el control, es uno de los ejes centrales del relato y aporta profundidad a la historia. El personaje de Gothel, considerado una de las villanas más complejas del universo reciente de Disney, podría adquirir un nuevo matiz en la versión con actores reales si finalmente Johansson asume el papel.

El proyecto forma parte de la estrategia del estudio de adaptar en imagen real algunos de sus títulos más exitosos, como ya hizo con La Bella y la Bestia, Aladdín o La Sirenita. Esta nueva versión de Enredados se perfila como uno de los grandes estrenos de los próximos años, aunque aún no cuenta con fecha oficial de rodaje ni de lanzamiento.

Scarlett Johansson, nominada al Óscar por Historia de un matrimonio y Jojo Rabbit, no ha confirmado públicamente las negociaciones, pero su fichaje marcaría su regreso a Disney tras su salida del universo Marvel, donde interpretó durante más de una década a Natasha Romanoff (Viuda Negra).