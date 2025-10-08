La secuela de 'Los magos de Waverly Place' tendrá tercera temporada tras desvelar un secreto sobre Alex (Selena Gómez)

La familia Russo acompañó a toda una generación de jóvenes a principios de los años 2000 y, tras su vuelta en 2024 con el spin-off de 'Los magos de Waverly Place', pretende seguir contando nuevas aventuras a la nueva era de adolescentes. Con los episodios de la segunda temporada recién estrenados en Estados Unidos, próximamente llegarán a España, el actor David Henrie (Justin Russo) ha confirmado la continuación de la historia, además de avanzar que el final de la segunda temporada de la secuela revelará la relación que se esconde detrás de Álex, el personaje que dio la fama a Selena Gómez, y Billy, la joven maga que se incorporó a los nuevos episodios.

En una entrevista con el medio estadounidense 'Deadline', el intérprete y también productor ejecutivo de la ficción ha explicado que "la segunda temporada es donde realmente comienza la serie" porque la primera entrega sirvió como "precuela". "La familia no sabía de magia. No sabían que los niños tenían poderes. No había competencia de magos", ha expuesto.

Cabe recordar, que la trama de la primera temporada de 'Wizards Beyond Waverly Place' (Vuelven los Magos de Waverly Place) se centraba en un Justin Russo ya adulto, que ha elegido llevar una vida mortal normal con su familia, Giada, Roman y Milo. Pero cuando su hermana lleva a Billie a su casa en busca de ayuda, Justin se da cuenta de que debe desempolvar sus poderes mágicos para guiar a la aprendiz de maga y, al mismo tiempo, hacer malabarismos con sus responsabilidades diarias y salvaguardar el futuro del Mundo Mágico.

El actor ha adelantado que en la segunda temporada responden "a muchas preguntas únicas de nuestra serie que quedaron pendientes de la temporada pasada, como si Alex es la madre de Billy", así como incluyen guiños importantes que en su opinión "dejarán muchas preguntas pendientes sobre el personaje de Alex y su historia de fondo".

"Lo que me encanta de esta serie es que retoma el sentimiento, la esencia y los temas de la serie anterior y los representa de una manera fresca. El motor de esta serie es diferente al de la otra. En la otra, teníamos una familia de pura sangre que siempre se apoyaba mutuamente. En esta, tenemos una familia encontrada. Así que traemos a esta nueva chica que no entiende lo que es la familia como los Russo y que tampoco confía en la familia como ellos", ha relatado.

Por último, ha confirmado la producción de nuevos episodios: "Terminamos esta temporada con el mayor suspense que el universo de los magos haya conocido. En la tercera temporada, nos centraremos en las cuestiones de identidad, pertenencia, legado y cuestiones universales que cobrarán protagonismo al final de la temporada, y estoy deseando que la gente las vea".