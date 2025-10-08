Dónde ver en streaming todas las películas de 'Tron' y su serie antes de ir al cine a ver 'Tron: Ares'

Este viernes 10 de octubre llega a los cines de todo el mundo la nueva cinta de la saga Tron, conocida como Tron: Ares. Una película que se puede tildar como un reinicio por todo lo que sucede en ella, aunque en realidad es una secuela en la que veremos a personajes de anteriores entregas y, aunque no demasiado, se hará referencia a eventos pasados.

Por eso y aunque no será absolutamente necesario haber visto las películas previas para entender ahora esta al no seguir directamente la historia que ya conocíamos, sí que, como suele ser habitual, resultará altamente recomendable. Por fortuna todas las demás películas de la franquicia así como su serie animada están disponibles para ver en streaming, con una excepción.

Toda la saga 'Tron'

La saga Tronnació en 1982 con el estreno de Tron, una cinta revolucionaria dirigida por Steven Lisberger que marcó un antes y un después en el uso de los efectos especiales generados por ordenador. Protagonizada por Jeff Bridges, Bruce Boxleitner y David Warner, contaba la historia de un programador de videojuegos el cual era digitalizado e introducido en el interior de un ordenador, donde debía sobrevivir en un universo dominado por programas y sistemas informáticos.

Su estética, innovadora para la época, la convirtió en una película de culto que décadas después mantendría su influencia en la ciencia ficción.

Casi treinta años más tarde, en 2010, Disney retomó ese universo con Tron: Legacy, dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, F1). En ella, Sam Flynn (Garrett Hedlund), el hijo del protagonista original, se enfrentaba a la desaparición de su padre y acababa adentrándose en el mismo mundo digital.

La película supuso una espectacular actualización visual del clásico, con música de Daft Punk y el regreso de Jeff Bridges en un doble papel que combinaba captura de movimiento y rejuvenecimiento digital, aunque no salió muy bien parado.

Dónde verlas y también la serie

Ambas películas, Tron y Tron: Legacy, están disponibles para ver en Disney+, que actualmente tiene en su catálogo la saga completa. En la misma plataforma también puede encontrarseTron: La resistencia (Tron: Uprising), serie animada emitida entre 2012 y 2013 ambientada entre los acontecimientos de las dos películas.

'Tron: Díscolo'

La única pieza que no puede verse en streaming es Tron: The Next Day, de 2011, un cortometraje incluido únicamente en la edición en Blu-ray de Tron: Legacy. Este breve epílogo servía como nexo entre la película de 2010 y futuras secuelas, mostrando las consecuencias de los eventos ocurridos en la Red y sugiriendo el regreso del personaje de Kevin Flynn. Por el momento, no existe otra forma oficial de disfrutarlo.