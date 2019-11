El Pompidou se estrena en China con polémica

Kandinsky, Picasso, Soulages, Zhang Huan, Miro, Duchamp... esos son algunos de los artistas que todavía forman parte de la exposición con que se ha inaugurado el Centro Pompidou West Bund Museum Project de Shanghai. Algunos otros, aunque exactamente cuales es y seguirá siendo un misterio, fueron retirados de la muestra por las autoridades chinas. El nuevo museo forma parte del proyecto de expansión de la pinacoteca parisina, que ha firmado un acuerdo de colaboración de cinco años con el West Bund que se estrena con la exposición "La forma del tiempo", que pretende servir de introducción a la producción artística moderna y contemporánea a través de 100 obras de artistas prominentes de Europa y Asia.

El edificio que alberga el museo fue diseñado por el arquitecto británico David Chipperfield y cuenta con casi 25.000 metros cuadrados de exposición y lugar de encuentro a orillas del Huangpu, el río que atraviesa la inmensa metrópolis de 24 millones de habitantes.

El presidente francés, Emmanuel Macron, viajó a Shanghai para asistir a la inauguración y recorrió las recién abiertas salas. Aunque Macron celebró "la apertura" del país anfitrión, el "New York Times" publicó hoy que las autoridades locales excluyeron algunas de las obras propuestas por el Pompidou de la exposición por no considerarlas aptas para el público. Serge Lasvignes, presidente del museo francés, no quiso señalar cuáles eran las obras y aseguró que las razones de China "no fueron únicamente políticas", según el "Times".

"La forma del tiempo" estará abierta en el West Bund hasta mayo de 2021 y fue concebida como la primera de una serie de colaboraciones entre las dos instituciones.