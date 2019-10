"El Real Junior": la ópera también es para jóvenes

El infantil es el público más sincero: solo basta con ver la cara de los niños, ya sea de asombro o de aburrimiento, mientras ven algún tipo de espectáculo. No fingen, así como a veces tampoco se preocupan de cuidar sus expresiones faciales. Rita Consentino, coordinadora artística en el programa pedagógico del Teatro Real, asegura que los niños y adolescentes forman parte del "público más natural y libre de prejuicios", pues no van al teatro, a un concierto o incluso al cine tanto a valorar como a conocer, a absorber un contenido como si de esponjas se tratasen.

El Teatro Real ha presentado la programación de "El Real Junior", una iniciativa que nació hace 18 años y que tiene el objetivo de que la ópera y la música clásica llegue hasta los oídos más jóvenes. Según ha apuntado Ignacio García-Belenguer, director general del espacio, este año no buscan "obtener récords", sino ofrecer 103 funciones -34 para colegios tanto públicos como privados y 69 familiares- para cerrar el año 2019 habiendo acogido a 40 mil niños -cifra similar a la anterior temporada-.

Este compromiso arranca el 18 de octubre con "Mi amigo el monstruo", una producción nueva basada en la novela "Frankenstein", de Mary Shelley, y que contará con 16 funciones. Tras esta adaptación, se ofrecerán 10 funciones de "Acróbata y Arlequín", desde el 8 de noviembre. Esta obra cuenta con un formato de circo y está inspirada "en Picasso, por lo que no solo habrá música, circo y ópera, sino que los niños también conocerán el universo pictórico del artista", ha explicado Consentino.

El Real es uno de los espacios españoles más dedicados a que la música no se quede en la edad adulta, o incluso en una élite, sino que llegue a todos los rincones posibles gracias a sus numerosos proyectos y su variedad de precios. Gracias a la dedicación de todo su equipo, el espacio madrileño no descarta ninguna propuesta, así como continúan aprovechando todas las salas del edificio para ofrecer cultura. Con esto, en el proyecto infantil la Sala Gayarre seguirá esta temporada siendo el corazón de esta actividad, acogiendo los espectáculos antes mencionados, así como "La pequeña cerillera" -inspirada en el cuento de H. C. Andersen y que contará con 12 funciones desde el 23 de diciembre-, o "Historia de Babar, el pequeño elefante", cuento musical que tendrá 16 funciones y se estrenará el 12 de marzo de 2020.

Una respuesta inmediata

Cabe destacar el espectáculo "Cine antiguo con músicas nuevas". Este, según ha detallado Consentino, estará en el Real desde el 16 de enero y, en un total de 16 representaciones, fusionarán cine y música. En otra ocasión fue Charles Chaplin el protagonista de este proyecto, pero este año le toca a Buster Keaton: "Este espectáculo es curioso, porque los niños no conocen el cine mudo y, cuando el pianista comienza a acompañar a la película, puedes ver sus caras de asombro y su respuesta inmediata", recuerda la coordinadora.

El broche final viene de la mano de la directora de orquesta Lucía Marín: "¡Alabín, alabán, a la Ludwing van! ¡Beethoven, Beethoven y nadie más!". El 17 de mayo se estrena en la Sala de Orquesta del Real esta propuesta que llevará a jóvenes a partir de 12 años la historia de uno de los grandes compositores de la historia. Además, contará con el guión y la presentación del humorista Luis Piedrahita.

Todo esto, que viene detallado en la página web oficial del Teatro Real, se lleva a cabo con el fin de "crear un camino de apertura o iniciación de los niños y niñas al mundo musical y artístico, despertando su curiosidad y propiciando momentos para compartir con su entorno", explican desde el espacio. Tanto es así, que "El Real Junior" ofrece no solo el acercamiento de la cultura, sino también un conjunto en el que el entorno, la disposición y la imaginación forman parte de un producto efectivo y prometedor.