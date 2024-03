El engaño de Damien Hirst: falsificó la fecha de sus esculturas para presentarlas como originales de los 90

No hay arte de Damien Hirst sin polémica. Es para él un material más, un ingrediente indispensable. Ya no es que busque el debate, sino que sugiere con su arte la incomodidad como un aspecto que debería ser intrínseco al ser humano, pues solo con ella se incita a la acción y a la reacción. En 2016, realizó 10.000 pinturas al óleo que, en 2021, vinculó a sus correspondientes NFT, y los puso en venta por 2.000 dólares. Aquel que comprase una pieza, tenía dos opciones: quedarse con el NFT o con la versión física. Pero todo ello teniendo en cuenta que esta última sería quemada: 5.419 ardieron, y 4.851 optaron por el NFT. ¿Arte o negocio? La respuesta es Damien Hirst, artista rompedor, "enfant terrible" del Young British Art. Era cuestión de tiempo que sus tejemanejes se volviesen, de alguna manera, en su contra. Una investigación del diario "The Guardian" ha devuelto a Hirst a los titulares, pero no por prender fuego a ninguno de sus óleos, sino por falsificación: tres esculturas de animales en formol, fechadas en los años 90, se crearon realmente en 2017.

Se trata de una paloma, un tiburón y dos terneros, obras que han sido expuestas en galerías de Nueva York, Hong Kong, Múnich o Londres, y definidas como creaciones de Hirst de la década de los 90, época en la que se popularizaron este tipo de esculturas. No obstante, apunta el diario británico que las tres obras fueron producidas por empleados de Hirst en un taller en Dudbridge, al oeste de Inglaterra, en 2017, y exhibidas por primera vez en la galería Gagosian de Hong Kong en ese mismo año. Fueron presentadas, además, como obras nunca antes expuestas, y tituladas "Cain and Abel" (1994), "Dove" (1999) y "Myth explored, explained, exploded" (1993-1999).

El diario subraya que no ha hallado ninguna prueba de su existencia previa a 2017, y fuentes cercanas a las obras confirmaron que las esculturas tenían menos de un año cuando aparecieron por primera vez en Hong Kong. Se cree que "Dove" fue vendida tras la exposición de Hong Kong, mientras que las otras dos se han expuesto en diferentes museos desde entonces.

Damien Hirst, con una de sus obras del proyecto "The Currency" Prudence Cuming Associates Ltd. Courtesy of Damien Hirst and Science

Intención e idea

"Las obras de formol son obras de arte conceptuales y la fecha que Hirst les asigna es la de concepción de la obra. Ha sido claro a lo largo de los años cuando se le preguntó qué es importante en el arte conceptual: no es la realización física del objeto, ni la renovación de sus partes, sino la intención y la idea detrás de la obra de arte", defendía a "The Guardian" Science Ltd, empresa del artista.

No son los mencionados los únicos animales que Hirst ha presentado disecados, y que han atraído a sus respectivas polémicas. En 2008, Sotheby's ponía a subasta una cebra, un unicornio y una especie de toro sagrada, tituladas, en ese orden, "The increidble journey", "The dream" y "El becerro de oro". Los activistas y animalistas no reaccionaron de buena gana ante estas obras, ni tampoco ante las que presentó en 2012 en "In and out of love", muestra que presentó Hirst en la Tate Modern, y donde presentaba a cientos de mariposas revoloteando en dos espacios sin ventilación.