La espada láser de Darth Vader que se utilizó en los rodajes de Star Wars, subastada por 3,6 millones de dólares

Un sable láser original de rodaje, utilizado por Darth Vader en El Imperio contraataca y El retorno del Jedi, se ha convertido en la pieza de Star Wars más cara jamás subastada públicamente. El objeto alcanzó un precio final de 3,6 millones de dólares en una puja organizada por la casa Propstore en Los Ángeles.

La historia detrás de un artefacto legendario

Según los organizadores, se trata de un “hero lightsaber”, es decir, un accesorio detallado y con uso confirmado en pantalla durante varias escenas clave. Fabricado a partir de un antiguo accesorio de cámara (un flash fotográfico modificando de los años cincuenta), fue empuñado tanto por David Prowse, el actor que interpretó físicamente a Darth Vader, como por su doble de acción Bob Anderson en algunos de los duelos más icónicos contra Luke Skywalker.

La puja comenzó en torno al millón de dólares, pero pronto se desató una intensa batalla entre coleccionistas que elevó la cifra a 2,9 millones. Al añadir la comisión correspondiente al comprador, el precio total se cerró en los 3,6 millones de dólares, un récord absoluto para la franquicia galáctica.

La venta superó ampliamente la estimación inicial, alcanzando un precio que refleja tanto la rareza del objeto como el profundo interés de coleccionistas y fans de Star Wars. El evento, celebrado en el Petersen Automotive Museum, tenía como objetivo recaudar aproximadamente 10 millones de dólares con la venta de más de 1.000 piezas de memorabilia cinematográfica.