La Fiscalía vuelve a pedir a Anagrama el libro sobre José Breton para analizarlo

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha enviado un requerimiento a la editorial Anagrama para que facilite una copia del libro en el que José Bretón confiesa el asesinato de sus dos hijo menores.

El Ministerio Público quiere "poder analizar y estudiar su contenido" para ver si puede incurrir en algún perjuicio contra el honor, la intimidad o la propia imagen de las víctimas después de que su madre, Ruth Ortiz, pidiese amparo ante la inminente publicación de la obra escrita por Luisgé Martín.

Este nuevo paso de la Fiscalía se produce días después de que la Audiencia Provincial de Barcelona desestimase suspender como medida cautelar la distribución del libro al entender que no ha lugar al no haber una demanda presentada.

Principalmente, porque al no existir acción civil que deje claro "contra quien iría dirigida la eventual demanda: si contra la editorial, contra el autor del libro, o bien contra los dos".

Antes, el titular del Juzgado de Instrucción número 39 de la capital catalana resolvió que no cuenta con los datos suficientes, al no haber tenido acceso al contenido íntegro de la obra, para ser capaz de valorar si hay o no esa intromisión ilegítima en los citados derechos de los menores asesinados.