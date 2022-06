Colombia anuncia el hallazgo de dos barcos cerca del galeón San José

Construido en 1698, el San José fue un galeón del Imperio español que, junto a otros barcos, zarpó en 1706 hacia el mar Caribe y llegó a Cartagena de Indias tras un mes de navegación. Cargado con lingotes, cerca de 11 millones de monedas de oro y plata y artilugios de gran valor, el buque fue, no obstante, tocado y hundido. Ocurrió el 8 de junio de 1708, cuando una flota de corsarios ingleses hundieron el navío que, según crónicas de la época, acababa de recoger el tesoro citado en la feria de Portobelo, en Panamá. Ahora, en la misma zona del fondo marino donde permanece el galeón -se encontró en 2015-, se han hallado otras dos embarcaciones, según ha anunciado Iván Duque, presidente de Colombia.

“Hemos encontrado dos embarcaciones adicionales: una que es del periodo colonial y otra que, desde el punto de vista de análisis preliminar, corresponde al periodo republicano de nuestra historia”, dijo Duque en una declaración. Además, aseguró que tienen “antecedentes de alrededor de una decena de embarcaciones similares”, cuya ubicación están investigando con equipos de la Armada. El presidente explicó que compraron “equipos en los últimos años para poder llegar a la profundidad y tener las mejores imágenes” y a la vez se proteja “la integridad del tesoro” y se conserve hasta que se pueda realizar la extracción, cuyo rescate está en licitación.

Insignias, espadas y restos de cañones

“En los últimos años, con estas tecnologías pudimos llegar a un nivel de precisión nunca antes visto”, señaló Duque, quien añadió que esos equipos también han servido para realizar exploraciones “donde se tenía información de posibles naufragios en épocas similares” y así han llegado a la ubicación de estas dos embarcaciones. Estos equipos también permitieron constatar, según el comandante de la Armada, el almirante Gabriel Pérez, que “el área donde se encuentra el Galeón San José no había sido intervenida de ninguna manera por medios antrópicos o por la mano del hombre”.

El director general Marítimo, José Joaquín Amézquita, también detalló que en las fotografías del Galeón San José se han descubierto otros hallazgos como una vajilla intacta de la época, con las insignias del galeón, o detalles de los cañones fabricados en Sevilla y en Cádiz sobre el año 1655. Así como hay macuquinas (la moneda acuñada de forma manual en la América española), un lingote de oro y espadas de la tripulación. “Estamos hablando de una importante riqueza que tiene mucho que contarnos de nuestro pasado”, apuntó Amézquita.

Respecto al San José, tras el anuncio de su hallazgo en 2015, surgieron disputas entre Colombia y España por “tratarse de un barco de Estado”, según aseguraba nuestro país. No obstante, el actual gobierno colombiano asegura que no pagará el rescate de este galeón con el patrimonio que se halle en el pecio, según habá previsto la administración del ex presidente colombiano Juan Manuel Santos. De esta manera, Duque aseguraba que su prioridad era preservar el buque “como patrimonio cultural protegido”, así como no quería entregar parte de este patrimonio como pago.