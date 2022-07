Billy el Niño: la leyenda de una muerte a sangre fría

Fue asesinado con 21 años, pero tuvo suficiente tiempo para dejar huella. Billy el Niño (Billy the Kid) es hoy una leyenda, pistolero nacido en 1859 en Nueva York cuya sangre fría la demuestran las expresiones que se aprecian en las pocas imágenes que se conservan de él. Nació el 23 de noviembre de 1859 en Nueva York, bajo el nombre de Henry McCarthy -algunas fuentes aseguran que realmente se llamaba Willian Booney-, y con tres años emigró a Kansas City. Tuvo una infancia complicada: vivía en un lugar impregnado de violencia, su padre murió en un duelo y su madre de tuberculosis, cuando él tan solo tenía 14 años. Fue entonces cuando empezó a sobrevivir, pero las dificultades le llevaron a delinquir, cometiendo al principios algunos robos hasta que, con 17 años, puso el primer nombre en su lista de personas asesinadas.

Alrededor de sus crímenes han corrido ríos de tinta, y el episodio clave de su vida fue la guerra del condado de Lincoln, en el que el sheriff William Brady planificó una emboscada que acabó con la vida de John Tunstall, ranchero y hombre de negocios británico para el que trabajó McCarthy. Ante el asesinato el 18 de febrero de 1878 de Tunstall, a quien Billy el Niño le consideraba como un padre, éste juró venganza, y se unió a una banda llamada “Los reguladores”. Se trataba de un grupo de vaqueros liderados por Dick Brewer, quien también había jurado vengar la muerte de Tunstall, quien era su patrón. Y fue entonces cuando dicha banda comenzó a asesinar a todos quienes eran sospechosos de estar envueltos en el asesinato.

De las pocas imágenes que se conservan de Billy el Niño FOTO: Wikimedia Kagin's

Pero, ¿por qué tan solo Billy el Niño perduró como una leyenda? El 1 de abril de 1878, el pistolero le tendió una emboscada al sheriff Brady. Ante este asesinato, el entonces nombrado gobernador de Nuevo México, Lew Wallace, intentó acabar con este conflicto, por lo que ofreció una amnistía para los implicados en el plan de Billy, excepto para él, quien fue nombrado como enemigo número uno del estado. Y ahí fue cuando comenzó la persecución típica de cualquier película wéstern -de hecho, Billy el Niño ha servido de inspiración para proyectos de este género-, pues se emitió una orden de capturarlo, vivo o muerto, a cambio de una recompensa.

Acorralado y “asesinado”

Y fue en 1880 cuando la leyenda comenzó a fraguarse por completo: fue un amigo de la infancia de Billy, Pat Garrett, quien, nombrado sheriff del condado de Lincoln, se centró más en su captura. Le arrestó en diciembre de ese año y le condenaron a la horca, pero Billy pasó rápidamente de ser pistolero a forajido, pues consiguió escapar de la cárcel tras asesinar a quienes le custodiaban. No obstante, esta especie de libertad no le duró mucho tiempo, pues finalmente fue acorralado un día como hoy de 1881 por Garrett, a las afueras de Fort Sumner, e inmediatamente asesinado, de la misma manera que él había perpetrado sus crímenes: a sangre fría.

Pistola con la que Patt Garrett mató a Billy the Kid. FOTO: Agencias Pistola con la que Patt Garrett mató a Billy the Kid.

Hay varias versiones sobre la muerte de Billy el Niño: algunos estudiosos afirman que murió desangrado por las heridas de un tiroteo, mientras que otros sostienen que tan solo bastó un disparo de escopeta en el estómago. Incluso ciertas teorías afirman que el cadáver no era realmente del joven McCarthy, o que Garrett realmente disparó sin saber a ciencia cierta si se trataba de él, por la oscuridad de la noche. En algunos documentos, se puede leer que “Pat salió en plena noche. Miró a sus compañeros y les dijo ‘creo que lo he matado, pero no sé si es él’”.

Billy, por tanto, no llegó a cumplir los 22 años, pero su historia es tan fascinantes para estudiosos y creadores que sigue vigente. De hecho, se han realizado discos, películas, documentales y todo tipo de expresiones artísticas alrededor de su figura, así como de la leyenda que envolvió tanto a su vida como a su propia muerte. Pues, si bien utilizó distintos nombres durante su vida, como Henry Antrim o William H. Bonney, aún continúa en el aire la gran pregunta: ¿murió realmente durante el tiroteo de Garrett o logró escapar y vivir más años bajo otra identidad falsa?