Demuestran que los guardias nazis disparaban a los prisioneros por diversión en un campo de concentración de las Islas del Canal

La diversión de los fines de semana era disparar. Pero no disparar a cualquier objeto, sino a los prisioneros de un campo de concentración de una de las Islas del Canal, el único nazi en suelo británico. Era la particular y macabra para práctica de tiro de los guardias, según las evidencias que se acaban de salir tras una investigación y que ahora aborda 'The Guardian' en sus páginas.

"Los domingos, las SS recogían regularmente a una docena de hombres encarcelados en Sylt, el lugar que dirigían en Alderney, y los transportaban a una vía férrea de vía ligera cercana, donde los ataban a camiones con volquete y se divertían disparándoles", explica el artículo.

Durante una o dos horas, apuntaban a partes específicas del cuerpo de un prisionero, hiriéndolo repetidamente hasta que moría. Este era un entretenimiento habitual para las SS, según las investigaciones.

Rodaje de 'Ghosts of Alderney - Hitler's Island Slaves' Wild Dog / IMDb

Se trata de uno de los relatos de atrocidades que se revelarán en 'Ghosts of Alderney', un documental sobre las víctimas de la ocupación nazi de la isla entre 1940 y 1945.

Entre las personas entrevistadas por el director del documental, Piers Secunda, se encuentran dos hijas de Giorgi Zbovorski, un ucraniano encarcelado en Alderney en 1942 durante 18 meses. Mucho antes de su muerte en 2006, les contó los horrores que presenció cuando las SS obligaron a los prisioneros a presenciar las prácticas de tiro.

El peligro de estar ante un fascista aburrido

Ingrid Zbovorski recordó el relato de su padre: "Los prisioneros eran obligados a formarse. Los guardias actuaban por aburrimiento. Seleccionaban a 12 o 15 prisioneros. Los ponían boca abajo, atados a los vagones del tren. Entonces, los guardias empezaban a disparar al azar, para divertirse. Una bala en la cabeza o en el corazón, y estabas muerto. Un disparo en el brazo o en la pierna, y sufrías durante horas".

Secunda pasó cinco años investigando a los trabajadores esclavos enviados a Alderney, donde soportaron tiroteos, palizas y hambre.

"Zbovorski presenció personalmente los ejercicios de tiro al blanco que se realizaban los domingos durante su estancia en el campo de Sylt. Probablemente por eso los alemanes enviaron una delegación de Berlín a Alderney para averiguar por qué la tasa de mortalidad era tan alta. El jefe de la guardia de las SS en Alderney, Otto Hogelow, incentivó a las SS de la isla a fusilar a los prisioneros. Ofreció 10 días de permiso, comida extra y cigarrillos por cada cinco prisioneros fusilados".

Gilly Carr, profesora de arqueología de conflictos y patrimonio del Holocausto en la Universidad de Cambridge, declaró a 'The Guardian' que "lamentablemente, hay muchísimas historias de Alderney sobre atrocidades y tratos brutales contra prisioneros. La abundancia de pruebas, de la que esta forma parte, confirma la terrible naturaleza de la ocupación alemana de la isla".

El jefe de la guardia de las SS en Alderney, Otto Hogelow, incentivó a las SS de la isla a fusilar a los prisioneros Wild Dog / The Guardian

Zbovorski fue llevado a Alderney tras intentar huir de trabajos forzados en Austria. En 1944, fue enviado a Bélgica para trabajar en emplazamientos de misiles V1, pero fue uno de los ucranianos que convencieron a un soldado alemán de nacionalidad polaca de que no les disparara si corrían al bosque.

Secunda explica cómo "el polaco disparó su ametralladora al aire". Otro guardia alemán "disparó a tres de ellos por la espalda, matándolos. Giorgi y otros dos prisioneros lograron esconderse en la casa de un granjero belga. Cuando Bélgica fue liberada por los Aliados unas semanas después, Giorgi pesaba solo 40 kilos".