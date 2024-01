¿Qué países en el mundo celebran a los Reyes Magos?

En España es todo un acontecimiento. Quizá sea la fecha más esperada por millones de niños (y no tan niños) de nuestro país. La noche del 5 al 6 de enero llegan los Reyes Magos, la tradición más bonita de la Navidad y la que pone fin a las celebraciones. Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a sus ciudades a dejar regalos, tal y como lo hicieron, según el Evangelio de Mateo, para el niño Jesús. Se celebra con majestuosas cabalgatas y antiguas costumbres en las que se dejan ofrendas para los sabios de Oriente y sus animales. Pero. ¿cuántos países en el mundo celebran esta tradición?

Todo tiene su origen en los Evangelios, donde se cuenta que “unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén” y preguntaron por el recién nacido “Rey de los judíos” a Herodes. Así fue como llegaron a la casa en la que María, José y el pequeño Jesús se refugiaban. Y le hicieron entrega de sus regalos: oro, incienso y mirra. El oro simboliza la realeza, el incienso, el espíritu elevado del recién nacido, y la mirra, su mortalidad: no hay que olvidar que la mirra, además de tener propiedades medicinales, se usaba para embalsamar a los muertos.

Conviene precisar que en la Biblia no se especificaba que se tratase de reyes expresamente, sino que habla de sabios de Oriente, de magos que siguen las estrellas. Su aspecto y sus vestimentas han sido añadidas a medida que la tradición perduraba en el tiempo, una tradición fundamentalmente española que quedó en algunos países de la América hispana donde también se celebran cabalgatas, se dejan ofrendas para sus majestades y se reciben los regalos con ilusión.

Países como Venezuela, Colombia, República Dominicana, Argentina, México, Uruguay, Puerto Rico, Paraguay y Cuba celebran, de diferentes maneras, la tradición, al igual que en Filipinas. De manera muy similar a España, en Argentina los niños escriben una carta a los Reyes Magos y la depositan en los zapatos, junto a los que se encontrarán los regalos.

En Europa, diferentes países festejan la noche de reyes aunque sea con menor intensidad que en España. Según algunas versiones, los restos de los Reyes Magos se encuentran enterrados en la Catedral de Colonia, en Alemania, lo que hace que la ciudad viva con particular intensidad esta fiesta, que en aquel país no es realmente masiva. También se festeja en algunos lugares de Polonia, Austria y Bélgica, de tradición católica. Es en los países del sur mediterráneo como Italia, Francia o Portugal donde también se come un dulce en forma de rosca similar al roscón de reyes, con una sorpresa escondida.