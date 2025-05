Israel responde a Sánchez: "Los españoles han hablado y la bofetada se ha escuchado desde aquí"

La polémica entre el Gobierno español y el israelí no cesa. Después de que Eurovisión amenazara con una sanción a RTVE si realizaba algún comentario sobre la situación en Gaza, el Gobierno de Pedro Sánchez dio orden de comenzar el programa especial de Eurovisión con un cartel en el que se mostraba el apoyo a Palestina. Desde Moncloa dieron órdenes de que se inclumplieran las normas de Eurovisión, concurso en el que lo único que importa es la música y en el que están prohibidos los mensajes políticos. Sin embargo, la reacción del público español fue darle todo su apoyo a la representante israelí, Yuval Raphael, que gracias al televoto (España le dio los 12 puntos) se situó en primera posición hasta el último suspiro, momento en el que fue superada por el representante de Austria JJ, con la canción "Wasted Love", que consiguió un respaldo unánime tanto del jurado como del televoto.

La polémica sirvió para que el programa se convirtiera en todo un fenómeno televisivo en España, logrando una audiencia que supera ampliamente la de los últimos años y acercándose a los máximos históricos del certamen en el país. La final congregó a una media de 5.884.000 espectadores, con una cuota de pantalla del 50,1%, lo que supone un aumento notable respecto a 2024, cuando la audiencia fue de 4.886.000 y el share del 41,8%. Durante las votaciones, el seguimiento alcanzó un pico de 6.315.000 espectadores y un impresionante 59,7% de cuota, confirmando el interés masivo por el desenlace del festival.

Debido a la situación que casi llevó a Israel a la victoria, pero que hace unos años sí le sirvió a Ucrania para imponerse, RTVE emitió un comunicado en el informativo de las 15:00 horas en el que solicitaba formalmente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que se abra un debate sobre el sistema de televoto en Eurovisión y sobre cómo "los conflictos bélicos pueden influir en el resultado" de las votaciones. Esta petición fue comunicada en la apertura del Telediario 2, donde se informó que la cadena pública española cuestiona si el actual sistema de televoto es el más adecuado, especialmente en un contexto donde, según RTVE, países como Ucrania e Israel han resultado claramente beneficiados en los últimos años pese a tener propuestas musicales que no destacaban tanto desde el punto de vista artístico.

Contundente respuesta de Israel

El ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, dirigió este domingo un mensaje en X al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la puntuación dada por el televoto español a Israel en Eurovisión (12 puntos, la máxima): "Parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén".

Chikli publicó su mensaje después de que la representante israelí, Yuval Raphael, quedara en segundo lugar con 357 puntos -232 de ellos del televoto- en una gala que arrastró la polémica de 2024 por la participación de Israel en medio de su ofensiva en la Franja de Gaza, que ha dejado 53.000 muertos.

"Sánchez, parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén", dice el ministro en un escueto mensaje en español acompañado de una lista de los países y los puntos dados por el televoto español, encabezados por Israel, que recibió 12. Chikli ya criticó el pasado marzo a Sánchez durante una convención contra el antisemitismo organizada por su departamento en Jerusalén, que contó con la asistencia de varios miembros de partidos de ultraderecha europeos, entre ellos el español Vox.

Entonces, dijo que Sánchez es "un antisemita" por haber animado a la comunidad internacional a reconocer el Estado Palestino "justo después de la masacre del 7 de octubre". "No quiero ninguna conexión con Sánchez, no respeto a Sánchez", añadió. Los abucheos volvieron a Eurovisión este sábado en la final de su sexagésimo novena edición durante la actuación de la representante israelí, aunque no con la intensidad con que lo hicieron en 2024.

Dicha edición ya resultó polémica por la participación de Israel, cuya representante Eden Golan sufrió abucheos en cada una de sus actuaciones por los entonces más de 30.000 palestinos muertos a causa de la ofensiva militar de su Gobierno en Gaza, una cifra que actualmente se eleva a 53.000, con numerosas víctimas infantiles.