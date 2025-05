RTVE anuncia en sus informativos que pide a Eurovisión revisar el televoto y la influencia de la guerra

RTVE ha solicitado formalmente a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) que se abra un debate sobre el sistema de televoto en Eurovisión y sobre cómo "los conflictos bélicos pueden influir en el resultado" de las votaciones. Esta petición fue comunicada en la apertura del Telediario 2, donde se informó que la cadena pública española cuestiona si el actual sistema de televoto es el más adecuado, especialmente en un contexto donde, según RTVE, países como Ucrania e Israel han resultado claramente beneficiados en los últimos años pese a tener propuestas musicales que no destacaban tanto desde el punto de vista artístico.

La iniciativa de RTVE llega tras una edición especialmente polémica, marcada por la amenaza de sanciones económicas de la UER si los comentaristas españoles volvían a mencionar el conflicto en Gaza durante la retransmisión del festival. La UER recordó a RTVE que las normas del certamen prohíben declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso, advirtiendo que cualquier incumplimiento podría conllevar multas punitivas.

A pesar de la advertencia, RTVE emitió antes de la final un mensaje en pantalla en el que defendía los derechos humanos y pedía paz y justicia para Palestina, gesto que fue ampliamente comentado tanto en España como en otros países europeos. Esta situación ha reavivado el debate sobre la neutralidad política del festival y el impacto de los conflictos internacionales en el sistema de votación.

Por su parte, el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, dirigió este domingo un mensaje en X al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sobre la puntuación dada por el televoto español a Israel en Eurovisión (12 puntos, la máxima): "Parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén".

Chikli publicó su mensaje después de que la representante israelí, Yuval Raphael, quedara en segundo lugar al conseguir 357 puntos -232 de ellos del televoto- en una gala que arrastró la polémica de 2024 por la participación de Israel en medio de su ofensiva en la Franja de Gaza, que ha dejado 53.000 muertos. "Sánchez, parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén", dice el ministro en un escueto mensaje en español acompañado de una lista de los países y los puntos dados por el televoto español, encabezados por Israel, que recibió 12.

Chikli ya criticó el pasado marzo a Sánchez durante una convención contra el antisemitismo organizada por su departamento en Jerusalén, que contó con la asistencia de varios miembros de partidos de ultraderecha europeos, entre ellos el español Vox. Entonces, dijo que Sánchez es "un antisemita" por haber animado a la comunidad internacional a reconocer el Estado Palestino "justo después de la masacre del 7 de octubre". "No quiero ninguna conexión con Sánchez, no respeto a Sánchez", añadió. Los abucheos volvieron a Eurovisión este sábado en la final de su sexagésimo novena edición durante la actuación de la representante israelí, aunque no con la intensidad con que lo hicieron en 2024.

Dicha edición ya resultó polémica por la participación de Israel, cuya representante Eden Golan sufrió abucheos en cada una de sus actuaciones por los entonces más de 30.000 palestinos muertos a causa de la ofensiva militar de su Gobierno en Gaza, una cifra que actualmente se eleva a 53.000, con numerosas víctimas infantiles.