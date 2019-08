Jaime Arguersuari, de piloto de F1 a DJ: «Tu cerebro se encarga de creer en lo que quieres»

Nos recibe en su casa, donde mezcla la música a varias revoluciones. Después de dejar el motor de F-1 se reinventó, en busca de la felicidad, en el DJ Squire. Dio un volantazo a su vida y lo cuenta en «Reinvéntate» (Planeta).

Con sus amigos de Ibiza, en un garaje, aprendió a pinchar música. Reflexivo, practica el arte del mindfulness con la convicción de que «la vida está llena de retos y es tu actitud la que va a cambiar». Para él, la velocidad ya es solo un número, no echa de menos el motor y su curva peligrosa es «la vida».

Piloto desde muy joven y luego músico. ¿Su cerebro iba a mucha revoluciones?

La música la llevaba dentro. Me marcó la película de «Fantasía» de Disney cuando era niño y se me activaron los rincones del cerebro a nivel creativo... Juntar a Mickey Mouse y sus amigos con las bandas originales de Chopin, Mozart, Beethoven es algo inusual y ellos lo hicieron y a mí me marcó mucho de pequeño.

¿Qué pincharía para Mickey Mouse?

Es difícil, tendría que prepararlo o improvisar. La gente viene a ver al DJ y a escuchar su historia, su película, pero también te tienes que adaptar al público. Un DJ es un artista que te explica su historia, no un pinchadiscos.

¿Qué historia cuenta usted con esa mesa de mezcla de sonidos?

Si tuviera que definir mi sonido es un sentimiento romántico, hipnótico, energético, y eso me describe como persona. Puede ser que salgan sonidos distintos según el estado de ánimo.

¿A qué le suena el rugido de un motor? Más a techno, más jazz, más rock...

Depende del motor. Si son los de hoy en día me sonarían a un retrete. ¿Y Cataluña? ¿Más a heavy o un motor averiado?

Podría ser a las dos a la vez.

¿Ha pensado en irse a vivir a Ibiza o es la resistencia?

No, para nada. Me siento muy orgulloso de ser catalán, hablo catalán con amigos y parte de mi familia. Me siento que estoy en mi tierra y al mismo tiempo me siento español, es la suma de todos los territorios que tenemos. El italiano del norte nunca te hablará mal de la pizza que hacen en el sur. Llevo en el corazón las dos banderas y cuando salgo fuera lo digo, que soy español y la gente se emociona cuando les hablo de España y de Barcelona. Por eso no me iría de aquí.

¿Por qué se retiró del motor?

Me retiré del motor por desamor. La vida son capítulos, y me pregunté qué quiero en la vida, qué hago ahí. Cuando te diseñaste para ser el mejor en una categoría, en algo que pensaste un deporte y percibes que las reglas del juego son diferentes, empieza un proceso decadente . Tuve la fortuna de tener un plan B que empezó siendo un hobbie como la música y que se convirtió en mi trabajo. Creé mi alter ego, «Squire», y dejé que la música hablara por sí sola. Mi sueño era ser campeón del mundo, pero no tuve el coche ni la oportunidad para ello. Decidí no seguir en un mundo donde no era feliz.

¿En qué cree ahora?

Tu cerebro es el encargado de creer en lo que quieres. Si crees en algo negativo lo más probable es que pase. Por eso creo mucho en el Karma y en el estado espiritual de las personas. Los héroes no existen, están dentro de uno mismo, solo tienes que encontrarte y conocerte. Somos como víctimas de este sistema, seguimos a alguien a un sitio y a alguien sin saber adónde.

¿En algún momento pensó que tenía alas?

Desde un punto de vista metafórico, sí, sentí que tenía alas y aprendí de ello. Cuando ganas mucho dinero, cuando piensas que tienes bastantes amigos y en realidad no.... Aprendí mi lección.

¿Tuvo amigos que se fueron?

Sí, le pasa a todo el mundo. Cuando eres popular, la Prensa a veces necesita crear héroes con capa y sin ella para después aplastarlos. Es así como funciona el mundo, no es culpa de nadie. Donde se mueve plata la gente es más falsa y es evidente.

¿Para quién le gustaría poner música?

Para todos los que quieran divertirse. La música es universal, no me gusta tocar solo para gente millonaria. Quiero compartirlo con quien no llega a fin de mes y con el que tiene barcos en Ibiza.

¿Cómo destruye los pensamientos negativos? ¿Le dieron algún consejo?

Me pongo en una situación peor que la que hay. Depende de cómo mires sacas una buena conclusión o una negativa. El consejo que me dieron fue que «si produces paz y das paz, tendrás éxito». Intento estar enamorado de mí para poder dar amor.